В Instagram зʼявиться низка нових функцій: тепер можна змінювати порядок постів — Finance.ua

В Instagram зʼявиться низка нових функцій: тепер можна змінювати порядок постів 21.06.2025, 00:12 — Технології&Авто

В Instagram зʼявиться низка нових функцій: тепер можна змінювати порядок постів

Instagram запроваджує одразу кілька нових функцій, покликаних надати користувачам більше гнучкості у веденні профілю.

Серед ключових нововведень — можливість змінювати порядок постів у сітці профілю, а також публікувати контент, який не з’являтиметься в стрічці підписників.

Реорганізація сітки профілю

Однією з найочікуваніших функцій, про яку неодноразово просили користувачі, була можливість довільно змінювати порядок публікацій у сітці профілю.

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Дотепер пости відображалися в хронологічному порядку, і єдиним способом закріпити старіший контент угорі було використання функції «закріпити».

З оновленням користувачі зможуть самостійно формувати сітку постів у зручному для себе порядку — наприклад, щоб зробити профіль візуально привабливішим або виділити важливий контент.

«Тихі» публікації

Instagram також тестує нову функцію, яка дозволить користувачам публікувати контент у своєму профілі, не показуючи його у стрічках підписників.

Ця функція, ймовірно, буде менш цікавою для блогерів і знаменитостей, які прагнуть отримати якомога більше лайків.

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Натомість вона призначена для тих, хто зосереджений на створенні свого профілю без тиску перед широкою аудиторією.

Нова можливість схожа на «пробні рилз» — функцію Instagram, яка дозволяє авторам тестувати новий контент, публікуючи відео, що не відображаються у стрічках їхніх підписників.

Instagram повідомив, що 40% авторів стали частіше публікувати Reels після використання пробних рилз, і 80% з них збільшили охоплення своїх Reels серед непідписників.

Інтеграція зі Spotify та підтримка нових талантів

Ще одна новинка — інтеграція зі Spotify: тепер користувачі зможуть ділитися піснями, які слухають у режимі реального часу, у розділі Notes. Це дозволить показати своїм підписникам музичні вподобання прямо в Instagram.

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Крім того, компанія оголосила про запуск програми підтримки нових авторів під назвою Drafts.

У межах ініціативи Instagram співпрацюватиме з талановитими креаторами, надаючи їм фінансову, менторську чи партнерську підтримку для реалізації творчих проєктів.

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