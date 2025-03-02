У соцмережі Instagram зʼявилися нові функції для листування в чатах — Finance.ua
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У соцмережі Instagram зʼявилися нові функції для листування в чатах

Технології&Авто
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У соцмережі Instagram зʼявилися нові функції для листування в чатах
У соцмережі Instagram зʼявилися нові функції для листування в чатах
У соцмережі Instagram додали нові функції для листування в приватних повідомляннях і групових чатах.

Які функції додали

Переклад повідомлення в чаті. Щоб перекласти повідомлення, потрібно на нього натиснути, утримати й обрати функцію «Перекласти». Переклад тексту буде під оригінальним повідомленням.
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Надсилання пісень в чатах. Надіслати пісню можна як в особистому листуванні, так і в групових чатах.
Для цього треба відкрити панель ярликів, вибрати опцію «Музика» й знайти потрібну пісню. Користувачі можуть надіслати 30-секундний фрагмент разом із зображенням альбому.
У соцмережі Instagram зʼявилися нові функції для листування в чатах
Планування повідомлень. Щоб запланувати повідомлення, треба ввести текст, натиснути й утримувати кнопку надсилання. Потім обрати час відправлення, натиснути «Надіслати».
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Закріплення повідомлень в чатах. Користувачі можуть закріпити до трьох повідомлень в одному чаті. Для цього треба утривати повідомлення й натиснути «Закріпити». Повідомлення буде у верхній частині листування або групового чату.
У соцмережі Instagram зʼявилися нові функції для листування в чатах
Запрошувати в групові чати можна за допомогою QR-коду. Тепер не потрібно додавати людей до групових чатів вручну. Можна створити QR-код, відкривши налаштування групи.
За матеріалами:
The Village Україна
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