У соцмережі Instagram зʼявилися нові функції для листування в чатах — Finance.ua

У соцмережі Instagram зʼявилися нові функції для листування в чатах Сьогодні 02:18 — Технології&Авто

У соцмережі Instagram зʼявилися нові функції для листування в чатах

У соцмережі Instagram додали нові функції для листування в приватних повідомляннях і групових чатах.

Які функції додали

Переклад повідомлення в чаті. Щоб перекласти повідомлення, потрібно на нього натиснути, утримати й обрати функцію «Перекласти». Переклад тексту буде під оригінальним повідомленням.

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Надсилання пісень в чатах. Надіслати пісню можна як в особистому листуванні, так і в групових чатах.

Для цього треба відкрити панель ярликів, вибрати опцію «Музика» й знайти потрібну пісню. Користувачі можуть надіслати 30-секундний фрагмент разом із зображенням альбому.

Планування повідомлень. Щоб запланувати повідомлення, треба ввести текст, натиснути й утримувати кнопку надсилання. Потім обрати час відправлення, натиснути «Надіслати».

Закріплення повідомлень в чатах. Користувачі можуть закріпити до трьох повідомлень в одному чаті. Для цього треба утривати повідомлення й натиснути «Закріпити». Повідомлення буде у верхній частині листування або групового чату.

Запрошувати в групові чати можна за допомогою QR-коду. Тепер не потрібно додавати людей до групових чатів вручну. Можна створити QR-код, відкривши налаштування групи.

The Village Україна За матеріалами:

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