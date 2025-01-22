Instagram заплатить до $50 000 за «ексклюзивні» Reels — опубліковані раніше, ніж у TikTok Сьогодні 23:32

Instagram заплатить до $50 000 за «ексклюзивні» Reels — опубліковані раніше, ніж у TikTok

Instagram, на тлі невизначеності із TikTok, запустив нову бонусну програму, яка пропонує грошову винагороду авторам, які опублікують відео в Reels раніше, ніж на інших платформах.

Відповідно до звіту The Information , розмір бонусів коливається від $10 000 до $50 000 на місяць, однак в Meta поки підтвердили лише те, що початково сума не перевищуватиме $5000 за три місяці.

«Найближчими місяцями ми запропонуємо авторам TikTok контент-угоди, щоб допомогти розвивати їхні спільноти в Instagram і Facebook», — сказав речник Meta Пейдж Коен у коментарі The Verge

В минулому Meta вже пропонувала бонуси блогерам, аби конкурувати з TikTok — попередню програму запустили у 2021 році, у 2022-му скоротили виплати, а за рік повністю закрили.

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Звіт про нову бонусну програму надійшов у час невизначеності для TikTok, який зіткнувся у США з тимчасовим блокуванням. Президент Дональд Трамп у момент вступу на посаду відтермінував заборону на 70 днів у спробах врятувати соцмережу і підшукати їй нового власника у США. Згодом він заявив, що «не проти», аби TikTok придбали Ілон Маск чи Ларрі Елісон, але бізнесмени ще не надавали жодних заяв.

Протягом останнього тижня Instagram також анонсував цілу серію оновлень, які передбачали збільшення тривалості Reels до трьох хвилин і запуск нового застосунку для редагування відео під назвою Edits (конкурент так само тимчасово забороненого CapCut від ByteDance).

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