13 жовтня 2026 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон про базову соціальну допомогу (законопроєкт № 15094). Він передбачає єдиний підхід до підтримки малозабезпечених сімей і сімей у складних життєвих обставинах. Розмір виплат визначатимуть з урахуванням доходів, майнового стану, складу та потреб сім’ї.

Розповідаємо детальніше, що він передбачає.

Що таке базова соціальна допомога

Базова соціальна допомога — це щомісячна грошова виплата. Її розмір залежатиме від складу сім’ї, середньомісячного сукупного доходу та майнового стану.

При цьому розмір допомоги не може бути меншим за загальну суму державної підтримки, яку сім’я або людина отримувала на день звернення.

Строки призначення допомоги відрізнятимуться залежно від обставин:

довічно — для окремо визначених категорій людей;

на один рік — для багатодітних сімей;

на шість місяців — для сімей у складних життєвих обставинах;

на три місяці — для сімей у кризовій ситуації.

Кабінет Міністрів також зможе визначати випадки, коли допомогу, призначену на шість місяців, автоматично продовжуватимуть ще на пів року.

Комплексна підтримка сім’ї

Система передбачає виявлення сімей, які потребують допомоги, та інформування їх про право на виплати.

Грошову підтримку планують поєднувати із соціальними послугами та заходами, які допоможуть непрацюючим працездатним членам сім’ї знайти роботу.

Для оцінки потреб сім’ї залучатимуть соціального менеджера. Він визначатиме, якої підтримки потребує родина, та складатиме план роботи з нею.

Також запровадять соціальний контракт — домовленість між державою, територіальною громадою та сім’єю. Він має допомогти родині подолати складні життєві обставини або кризову ситуацію та стати економічно самостійнішою.

Як визначатимуть потребу в допомозі

Закон передбачає перехід від призначення допомоги переважно за належністю до певної категорії до оцінки реального матеріального та соціального становища сім’ї.

Для цього використовуватимуть автоматизоване профілювання на основі даних із державних електронних реєстрів та інформаційних ресурсів.

Непрацюючі працездатні члени сім’ї зможуть отримувати індивідуальну підтримку та соціальний супровід. Для них передбачені окремі плани працевлаштування, надання соціальних послуг і роботи із сім’єю.

Виконавчі органи місцевих рад мають виявляти сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах або кризовій ситуації.

Також вони інформуватимуть людей про можливість отримати допомогу, консультуватимуть та допомагатимуть оформити необхідні документи.

Коли запрацює нова система

Закон набуде чинності з 1 січня 2028 року. Для переходу на нову систему передбачений окремий період — з 1 січня до 31 грудня 2028 року.

У цей час перейти на базову соціальну допомогу зможуть сім’ї, які вже отримують окремі види державної підтримки, зокрема:

допомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу одиноким матерям;

допомогу на дітей у багатодітних сім’ях;

тимчасову державну допомогу дітям у визначених законом випадках;

державну соціальну допомогу людям, які не мають права на пенсію, та людям з інвалідністю.