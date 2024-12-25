Instagram запустив нову функцію планування повідомлень — Finance.ua

Instagram запустив нову функцію планування повідомлень Сьогодні 04:23 — Технології&Авто

Instagram запустив нову функцію планування повідомлень, Фото: freepik

Відтепер ви можете планувати ваші особисті повідомлення в Instagram, встановлюючи конкретний день і час для їхнього відправлення. Meta підтвердила, що поступово розгортає функцію по всьому світу.

Про це повідомляє TechCrunch

Кому сподобається нова функція

Можливість планувати повідомлення буде особливо корисною для творців та брендів, які хочуть запланувати розсилку повідомлень в оптимальний час.

Вона також сподобається звичайним користувачам, які хочуть зв’язатися зі своїми друзями в конкретний момент через різні часові пояси.

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Хочете першими привітати когось з Днем народження? Заплануйте повідомлення на північ, щоб точно не забути й не впустити момент.

Крім того, ви можете використовувати цю функцію, щоб надіслати нагадування самому собі на інший обліковий запис, якщо такий маєте.

Як це працює

Щоб надіслати відкладене повідомлення, спочатку напишіть його у полі введення тексту, а потім натисніть та утримуйте кнопку підправлення. Через секунду з’явиться вікно, в якому ви зможете встановити бажаний час відправки.

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Наразі Instagram дозволяє планувати відправку за 29 днів до потрібної дати.

Після того, як ви запланували повідомлення, ви побачите невелике сповіщення над вікном введення повідомлень, яке покаже, скільки запланованих повідомлень у вас є.

Натиснувши на нього, ви зможете побачити список запланованого, а також, затиснувши палець на потрібному повідомленні, надіслати відразу або видалити.

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