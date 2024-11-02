Instagram знижує якість відео з низькою популярністю — Finance.ua
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Instagram знижує якість відео з низькою популярністю

Технології&Авто
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Instagram знижує якість відео з низькою популярністю
Instagram знижує якість відео з низькою популярністю
Якість відео в соцмережі Instagram напряму залежить від кількості переглядів. Якщо протягом певного часу контент переглядає недостатня кількість користувачів, він може втрачати на чіткості.
Про це в Threads розповів виконавчий директор Meta Адам Моссері, передають видання TechCrunch та The Verge.
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«Ми прагнемо відображати відео якомога якісніше. Та якщо якесь відео довго не дивляться — адже переважну більшість переглядів [відео набирають] на початку — ми переходимо до нижчої якості. Потім, якщо [контент] знову почнуть багато переглядати, ми відтворимо відео у вищій якості», — каже Моссері.
У 2023 році Meta вже повідомляла, що використовує різне кодування для відео, залежно від зацікавленості користувачів.
Втім, після виходу публікації виконавчого директора компанії користувачі розкритикували цю політику. Тоді Моссері підкреслив, що рішення ухвалює колектив, а не хтось особисто.
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Деякі користувачі припустили, що цей підхід перешкоджає просуванню менш відомих творців контенту.
«На практиці це не має великого значення, оскільки зміна якості невелика. Взаємодія людей з контентом більше залежить від того, про що йдеться у відео», — запевняє Моссері.
За матеріалами:
theБабель
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