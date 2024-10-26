Instagram забороняє скріншоти тимчасових фото для боротьби з шахраями — Finance.ua
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Instagram забороняє скріншоти тимчасових фото для боротьби з шахраями

Технології&Авто
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Instagram забороняє скріншоти тимчасових фото для боротьби з шахраями
Instagram забороняє скріншоти тимчасових фото для боротьби з шахраями
Користувачі Instagram більше не зможуть заскрінити тимчасові фото у приватних чатах.
Про це повідомляє The Verge.
Так компанія боротиметься із шахраями, які шантажують жертв інтимними фото, якщо користувачі не надішлють ще більше фото або не виконають певні умови.
Також не можна буде активувати функцію «записати екран», щоби отримати фото чи відео, яке надіслали тимчасово.
Instagram забороняє скріншоти тимчасових фото для боротьби з шахраями
Якщо користувач спробує повторно відтворити зображення чи відео в чаті, Instagram заблокує людям можливість відкривати зникомий контент у вебверсії.
Однак у компанії визнають, що це все ж не повністю убезпечить користувачів від шахраїв, бо відео можна зняти й на інший пристрій.

Які ще оновлення отримає Instagram

Також Instagram вводить нові алгоритми для фіксації підозрілих акаунтів, враховуючи наскільки новими є облікові записи.
Додаток самостійно блокуватиме акаунти від надсилання запитів на підписку підліткам, а запити в приватних повідомленням переміщувати в папку спаму.
Instagram забороняє скріншоти тимчасових фото для боротьби з шахраями
Підлітки отримуватимуть попередження про шахрайство, якщо людина, з якою вони спілкуються, перебуває в іншій країні.
Зловмисники часто брешуть про своє місцезнаходження, щоби втертися в довіру молоді.
Якщо потенційний шахрай уже стежить за підлітком, їм блокуватимуть можливість побачити списки підписників і облікові записи підлітків, які позначали своїх друзів на фото.
Як власне визначатимуть «потенційно шахрайські» акаунти, в Meta поки що не пояснили.
За матеріалами:
The Village Україна
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