Instagram додасть нові функції сортування та фільтрації повідомлень — Finance.ua

Instagram додасть нові функції сортування та фільтрації повідомлень Сьогодні 01:26 — Технології&Авто

Instagram додасть нові функції сортування та фільтрації повідомлень

Instagram оголосив про оновлення теки «Вхідні» в повідомленнях, що має покращити зручність роботи для тих, хто отримує багато дописів, зокрема авторів контенту та інфлюенсерів.

Про це пише The Tech Crunch.

Що змінилося

Зокрема тепер додаток впроваджує інструменти, які дозволять користувачам сортувати та фільтрувати свої «запити на повідомлення» — тобто ті повідомлення, які не надходять до основної теки «Вхідні».

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Як зазначається, нові інструменти дадуть користувачам можливість сортувати і фільтрувати ці запити за кількістю підписників, підтвердженими обліковими записами, брендами, авторами та іншими факторами.

Це допоможе автору краще виявляти пріоритетні повідомлення, які можуть бути корисними для роботи та бізнесу.

Крім того, буде додана нова тека «Відповіді на історії», яка збиратиме відповіді за темами.

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Параметри «Сортувати та фільтрувати» з’являться у верхній частині теки «Вхідні», де користувачі зможуть сортувати запити за давністю або за кількістю підписників, яких має відправник.

Це допоможе виділити, наприклад, повідомлення від брендів, що звертаються з пропозиціями про бізнес-угоди.

Окрім того, користувачі можуть вмикати й вимикати інші опції, наприклад, перевірений обліковий запис, бізнес, авторський акаунт, облікові записи з певною кількістю підписників тощо.

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Ці зміни слідують за іншими удосконаленнями, пов’язаними зі вхідними повідомленнями, які компанія Meta іже внесла цього тижня у WhatsApp, що тепер дозволяє користувачам фільтрувати чати за спеціальними списками.

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