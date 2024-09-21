В Instagram посилюють контроль над підлітковими акаунтами — Finance.ua
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В Instagram посилюють контроль над підлітковими акаунтами

Технології&Авто
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В Instagram посилюють контроль над підлітковими акаунтами
В Instagram посилюють контроль над підлітковими акаунтами
Instagram готує оновлення з посиленими обмеженнями для акаунтів неповнолітніх і введе функцію батьківського контролю. Це рішення ухвалили через зростаючу стурбованість щодо негативного впливу соціальних мереж.
Про це Instagram пише у своєму блозі.
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Meta автоматично перенесе всі облікові записи Instagram неповнолітніх в «Облікові записи підлітків» — вони за замовчуванням будуть приватними.
Користувачам таких облікових записів можна лише надсилати повідомлення та позначати ті облікові записи, на які вони підписані.
Також неповнолітні користувачі отримуватимуть сповіщення про необхідність закривати застосунок через годину користування щодня.
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В облікових записах користувачів до 18 років також за замовчуванням буде режим сну, який вимикатиме звук сповіщень на ніч.
Для підлітків встановлять «найсуворіші налаштування» обміну повідомленнями, тож надсилати їх зможуть лише ті люди, на яких вони підписані.
Для підліткових акаунтів Instargam обмежуватиме контент з бійками людей, рекламою косметичних процедур тощо.

Батьківський контроль

Батьки не зможуть читати повідомлення своїх підлітків, водночас вони бачитимуть, кому їхні діти писали повідомлення за останні сім днів.
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Хоч Instagram надсилатиме сповіщення через 60 хвилин користування програмою, батьки зможуть самостійно вирішувати, скільки часу їхні підлітки можуть проводити в Instagram щодня.
Коли підліток досягне цього ліміту, він більше не матиме доступу до програми.
Також батьківський контроль міститиме функцію, яка, за бажанням батьків, блокуватиме Instagram вночі чи в певні встановлені періоди часу.
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Користувачі до 16 років зможуть змінювати такі налаштування лише з дозволу батьків.
Спершу оновлення стосуватиметься лише нових користувачів, проте згодом їх поширять і на наявні акаунти підлітків.
Наступного року підліткові облікові акаунти будуть не лише в Instagram — їх запровадять і на інших платформах Meta.
За матеріалами:
theБабель
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