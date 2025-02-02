ШІ запам’ятовуватиме активність користувачів Facebook та Instagram для персоналізації контенту — Finance.ua
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ШІ запам’ятовуватиме активність користувачів Facebook та Instagram для персоналізації контенту

Технології&Авто
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ШІ запам’ятовуватиме активність користувачів Facebook та Instagram для персоналізації контенту
ШІ запам’ятовуватиме активність користувачів Facebook та Instagram для персоналізації контенту
Штучний інтелект Meta почне запам’ятовувати активність користувачів Facebook та Instagram. На базі отриманої інформації він надаватиме персоналізовані рекомендації.
Про це пише Engadget.
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Спочатку зміни будуть доступні лише для користувачів у США та Канаді.

Що зміниться

Штучний інтелект враховуватиме вік, сімейний статус, зазначений у Facebook, і контент, який користувачі переглядали.
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Крім цього, Meta AI також запам’ятовуватиме інформацію, якою з ним ділиться користувач у чат-боті, наприклад про алергії на певні продукти.

Контроль даних

Meta обіцяє, що користувачі матимуть доступ до даних, зібраних штучним інтелектом, і зможуть коригувати їх на свій розсуд. Ці дані будуть доступні в розділі «Пам'ять».
ШІ запам’ятовуватиме активність користувачів Facebook та Instagram для персоналізації контенту
За матеріалами:
mezha.media
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