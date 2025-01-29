Microsoft розслідує витік даних у китайський ШІ-стартап DeepSeek — Bloomberg — Finance.ua
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Microsoft розслідує витік даних у китайський ШІ-стартап DeepSeek — Bloomberg

Технології&Авто
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Microsoft розслідує витік даних у китайський ШІ-стартап DeepSeek — Bloomberg
Microsoft розслідує витік даних у китайський ШІ-стартап DeepSeek — Bloomberg
Американські компанії Microsoft та OpenAI проводять розслідування щодо можливого несанкціонованого отримання даних технологій від розробника ChatGPT групою, пов’язаною з китайським стартапом у галузі штучного інтелекту DeepSeek.
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами співрозмовників, дослідники з питань безпеки Microsoft восени спостерігали за групою осіб, які, на їхню думку, можуть бути пов’язані з DeepSeek.
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Джерела додають, що члени цієї групи викрали велику кількість даних за допомогою програмного інтерфейсу додатків (API) компанії OpenAI.
Зазначається, що розробники програмного забезпечення можуть придбати за гроші ліцензію, яка дозволить їм використовувати API для інтеграції моделей на основі штучного інтелекту від OpenAI у власні додатки.
Співрозмовники розповіли, що Microsoft, технологічний партнер OpenAI і її найбільший інвестор, вже сповістила розробника ChatGPT про дії цієї групи.
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За словами поінформованих людей, така діяльність може порушувати умови обслуговування OpenAI або вказувати на те, що група діяла, щоб обійти обмеження OpenAI щодо кількості даних, які вони можуть отримати після оплати ліцензії.
Нагадаємо, китайський стартап DeepSeek зі своєю моделлю генеративного штучного інтелекту DeepSeek-V3 випередив у Сполучених Штатах свого конкурента ChatGPT і став найпопулярнішим безплатним застосунком, доступним в американському Apple App Store.
DeepSeek став першим стартапом, який отримав високі оцінки від технологічної індустрії США за рівень продуктивності, що відповідає і навіть перевершує найсучасніші американські моделі штучного інтелекту.
За матеріалами:
Укрінформ
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