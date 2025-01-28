У РНБО прокоментували появу китайської моделі ШІ DeepSeek — Finance.ua
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У РНБО прокоментували появу китайської моделі ШІ DeepSeek

Фондовий ринок
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У РНБО прокоментували появу китайської моделі ШІ DeepSeek
У РНБО прокоментували появу китайської моделі ШІ DeepSeek
Китайський стартап DeepSeek зі своєю моделлю генеративного штучного інтелекту DeepSeek-V3 випередив у Сполучених Штатах свого конкурента ChatGPT і став найпопулярнішим безкоштовним застосунком.
Свою думку щодо цього висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко в Telegram.
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«DeepSeek — це чудовий інструмент для збору розвідданих», — написав він.
«Будь-який штучний інтелект вивчає вас і збирає всю інформацію про ваші переживання, інтереси, сім’ю, фінанси та практично все інше. Люди добровільно залишають питання й підтримують відповіді, тоді як ШІ зберігає цю інформацію. Потім можна отримувати моделі поведінки цілих суспільств і далі продумувати інструменти впливу. Справжнє питання в тому, хто володіє цим ШІ і яка його кінцева мета», — резюмував він.
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Нагадаємо, цю модель ШІ створила маловідома лабораторія штучного інтелекту з Китаю. Її мовні моделі можуть перевершити найкращі американські аналоги, незважаючи на те, що китайські побудовані дешевше і з менш потужними чіпами.

Довідка Finance.ua:

  • Першими на появу нового ШІ відреагували японські виробники чипів, чипів, які працюють у тісній зв’язці з американськими розробниками. Дехто з експертів відзначає, що DeepSeek кидає виклик глобальному лідерству США в ШІ-галузі, а також посилює конкуренцію на азійському ринку.
Компанії, у яких найбільше впали акції:
  • акції Advantest впали на 7,99%;
  • Tokyo Electron — майже на 4%;
  • Softbank Group — на 5,4%;
  • Furukawa — на 9,8%;
  • Fujikura — на 8%.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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