У РНБО прокоментували появу китайської моделі ШІ DeepSeek — Finance.ua

У РНБО прокоментували появу китайської моделі ШІ DeepSeek Сьогодні 11:33 — Фондовий ринок

У РНБО прокоментували появу китайської моделі ШІ DeepSeek

Китайський стартап DeepSeek зі своєю моделлю генеративного штучного інтелекту DeepSeek-V3 випередив у Сполучених Штатах свого конкурента ChatGPT і став найпопулярнішим безкоштовним застосунком.

Свою думку щодо цього висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко в Telegram.

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«DeepSeek — це чудовий інструмент для збору розвідданих», — написав він.

«Будь-який штучний інтелект вивчає вас і збирає всю інформацію про ваші переживання, інтереси, сім’ю, фінанси та практично все інше. Люди добровільно залишають питання й підтримують відповіді, тоді як ШІ зберігає цю інформацію. Потім можна отримувати моделі поведінки цілих суспільств і далі продумувати інструменти впливу. Справжнє питання в тому, хто володіє цим ШІ і яка його кінцева мета», — резюмував він.

Нагадаємо, цю модель ШІ створила маловідома лабораторія штучного інтелекту з Китаю. Її мовні моделі можуть перевершити найкращі американські аналоги, незважаючи на те, що китайські побудовані дешевше і з менш потужними чіпами.

Довідка Finance.ua:

Першими на появу нового ШІ відреагували японські виробники чипів, чипів, які працюють у тісній зв’язці з американськими розробниками. Дехто з експертів відзначає, що DeepSeek кидає виклик глобальному лідерству США в ШІ-галузі, а також посилює конкуренцію на азійському ринку.

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