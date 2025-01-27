ШІ-модель DeepSeek обійшла ChatGPT і обвалила акції техгігантів — Finance.ua

ШІ-модель DeepSeek обійшла ChatGPT і обвалила акції техгігантів Сьогодні 15:10 — Фондовий ринок

ШІ-модель DeepSeek обійшла ChatGPT і обвалила акції техгігантів

Китайський стартап DeepSeek зі своєю моделлю генеративного штучного інтелекту DeepSeek-V3 випередив у Сполучених Штатах свого конкурента ChatGPT і став найпопулярнішим безкоштовним застосунком, доступним в американському Apple App Store.

Про це повідомляє CNBC.

Цю модель ШІ створила маловідома лабораторія штучного інтелекту з Китаю. Її мовні моделі можуть перевершити найкращі американські аналоги, незважаючи на те, що китайські побудовані дешевше і з менш потужними чіпами.

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Першими на появу нового ШІ відреагували японські виробники чипів, які працюють у тісній зв’язці з американськими розробниками. Дехто з експертів відзначає, що DeepSeek кидає виклик глобальному лідерству США в ШІ-галузі, а також посилює конкуренцію на азійському ринку.

Компанії, у яких найбільше впали акції:

акції Advantest впали на 7,99%;

Tokyo Electron — майже на 4%;

Softbank Group — на 5,4%;

Furukawa — на 9,8%;

Fujikura — на 8%.

Фахівці припускають, що молоді компанії на кшталт DeepSeek можуть змінити правила гри на ринку ШІ-технологій коштом переходу від дорогих чипів, які випускають світові гіганти, як-от Nvidia, до значно дешевших аналогів.

Нові розробки Китаю викликали тривогу з приводу того, чи скорочується глобальне лідерство Америки в галузі штучного інтелекту. Також вони поставили під сумнів величезні витрати великих технологічних компаній на створення моделей штучного інтелекту і центрів обробки даних.

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У низці тестів із розв’язання математичних задач і програмування модель DeepSeek перевершила конкурентів, серед яких GPT-4o від OpenAI.

Як пише Reuters, таке досягнення DeepSeek справило глибоке враження на Кремнієву долину, перевернувши поширені уявлення про першість США в галузі ШІ та ефективність експортного контролю Вашингтона, спрямованого на перешкоджання потраплянню передових чипів та технологій штучного інтелекту до Китаю.

Йдеться про те, що, як вважається, всі моделі ШІ, від ChatGPT до DeepSeek, потребують передових чипів для їх навчання, експорт яких до Китаю адміністрація президента Джо Байдена намагалася заборонити з 2021 року.

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Проте минулого місяця розробники ШІ з DeepSeek опублікували статтю, в якій розповіли, що для навчання їх останньої моделі DeepSeek-V3 використали графічний процесор H800 американського виробника Nvidia з заниженою продуктивністю, розроблений спеціально для поставок у Китай, а також що витрати на навчання склали менш як 6 мільйонів доларів, що в рази менше витрат конкурентів.

Твердження китайських розробників про використання для навчання своєї моделі ШІ менш потужних чипів, ніж найсучасніші продукти Nvidia, а також відносно низька вартість навчання спонукали керівників технологічних компаній у США засумніватися в ефективності державного контролю за експортом передових технологій.

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