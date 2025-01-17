OpenAI тестує реєстрацію в ChatGPT тільки за номером телефону — Finance.ua

OpenAI тестує реєстрацію в ChatGPT тільки за номером телефону Сьогодні 18:35 — Технології&Авто

OpenAI тестує реєстрацію в ChatGPT тільки за номером телефону

OpenAI дозволить новим користувачам ChatGPT реєструватися лише за номером телефону, без потреби вказувати електронну пошту.

Про це пише TechCrunch

Що сталося

OpenAI запустила тестування реєстрації в ChatGPT лише за номером телефону — без електронної пошти, але поки що тільки в США та Індії.

Функція спрощує процес реєстрації, але має обмеження. Користувачі без email не можуть оформити платну підписку, як-от ChatGPT Plus, і не можуть використовувати додатковий захист облікового запису (багатофакторну автентифікацію).

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Також номер, використаний для створення облікового запису, блокується для повторної реєстрації.

Старі або повторно використані номери можуть спричиняти помилки — OpenAI планує розв’язати цю проблему у 2025 році. Наразі функцію не планують запускати в інших країнах.

Чому це цікаво

У листопаді OpenAI запустила ChatGPT Search — він одразу шукає необхідну інформацію, а потім пропонує посилання на джерела, а також працює на основі вдосконаленої моделі GPT-4o.

Спочатку пошукову систему могли використовувати лише підписники ChatGPT Plus і Team. Тепер компанія відкрила доступ для всіх користувачів. Можна отримувати новини, результати спортивних подій, котирування акцій і багато іншої інформації з посиланнями на джерела.

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