OpenAI тестує реєстрацію в ChatGPT тільки за номером телефону — Finance.ua

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OpenAI тестує реєстрацію в ChatGPT тільки за номером телефону

Технології&Авто
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OpenAI тестує реєстрацію в ChatGPT тільки за номером телефону
OpenAI тестує реєстрацію в ChatGPT тільки за номером телефону
OpenAI дозволить новим користувачам ChatGPT реєструватися лише за номером телефону, без потреби вказувати електронну пошту.
Про це пише TechCrunch.

Що сталося

OpenAI запустила тестування реєстрації в ChatGPT лише за номером телефону — без електронної пошти, але поки що тільки в США та Індії.
Функція спрощує процес реєстрації, але має обмеження. Користувачі без email не можуть оформити платну підписку, як-от ChatGPT Plus, і не можуть використовувати додатковий захист облікового запису (багатофакторну автентифікацію).
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Також номер, використаний для створення облікового запису, блокується для повторної реєстрації.
Старі або повторно використані номери можуть спричиняти помилки — OpenAI планує розв’язати цю проблему у 2025 році. Наразі функцію не планують запускати в інших країнах.

Чому це цікаво

У листопаді OpenAI запустила ChatGPT Search — він одразу шукає необхідну інформацію, а потім пропонує посилання на джерела, а також працює на основі вдосконаленої моделі GPT-4o.
Спочатку пошукову систему могли використовувати лише підписники ChatGPT Plus і Team. Тепер компанія відкрила доступ для всіх користувачів. Можна отримувати новини, результати спортивних подій, котирування акцій і багато іншої інформації з посиланнями на джерела.
За матеріалами:
vctr.media
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