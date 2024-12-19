У ChatGPT тепер є офіційний номер телефону — Finance.ua

У ChatGPT тепер є офіційний номер телефону Сьогодні 23:25 — Фінтех і Картки

Компанія OpenAI дозволила дзвонити чат-боту ChatGPT за номером телефону. Тепер користувачі можуть набрати 4 цифри і зв’язатися з голосовим помічником на базі ШІ.

Що ще варто знати

Якщо зателефонувати за цим номером, вам відповість ChatGPT через «розширений голосовий режим» (AVM). З чат-ботом можна поговорити на будь-які теми так само, як користувачі звикли це робити через мобільний застосунок нейромережі.

У живій демонстрації команда розробників подзвонила чат-боту, щоб запитати про архітектурне диво, розташоване вздовж автостради 280 у Гіллсборо, штат Каліфорнія. ШІ, своєю чергою, точно вгадав будівлю, назвавши знаменитий «Дім Флінстоунів» (Flintstones House), і відповів на наступні запитання команди про споруду.

itechua За матеріалами:

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