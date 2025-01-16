OpenAI готується запустити цифрового помічника на базі ChatGPT — Finance.ua
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OpenAI готується запустити цифрового помічника на базі ChatGPT

Технології&Авто
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Компанія OpenAI анонсувала запуск ранньої версії нової функції для ChatGPT, яка дозволить користувачам планувати прості завдання на майбутнє. Таким чином, ChatGPT може стати не лише чатботом, а й цифровим помічником.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Нова функція дозволить користувачам просити ChatGPT нагадати, наприклад, вигуляти собаку о 08:00 або розповісти дітям казку на ніч о 20:00. Чатбот надсилатиме письмове сповіщення у зазначений час.
OpenAI планує запустити бета-версію цієї функції найближчими днями для платних користувачів ChatGPT Plus, Team і Pro. Користувачі зможуть планувати завдання через браузер або застосунки OpenAI ChatGPT.
З новою функцією OpenAI прагне зробити ChatGPT ще кориснішим протягом дня, що наблизить його до цифрових помічників, таких як Google Assistant, Siri від Apple і Alexa від Amazon.
За матеріалами:
Forbes.ua
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