OpenAI готується запустити цифрового помічника на базі ChatGPT — Finance.ua

OpenAI готується запустити цифрового помічника на базі ChatGPT
Компанія OpenAI анонсувала запуск ранньої версії нової функції для ChatGPT, яка дозволить користувачам планувати прості завдання на майбутнє. Таким чином, ChatGPT може стати не лише чатботом, а й цифровим помічником.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Today we’re rolling out a beta version of tasks—a new way to ask ChatGPT to do things for you at a future time.— OpenAI (@OpenAI) January 14, 2025
Whether it's one-time reminders or recurring actions, tell ChatGPT what you need and when, and it will automatically take care of it. pic.twitter.com/7lgvsPehHv
Нова функція дозволить користувачам просити ChatGPT нагадати, наприклад, вигуляти собаку о 08:00 або розповісти дітям казку на ніч о 20:00. Чатбот надсилатиме письмове сповіщення у зазначений час.
OpenAI планує запустити бета-версію цієї функції найближчими днями для платних користувачів ChatGPT Plus, Team і Pro. Користувачі зможуть планувати завдання через браузер або застосунки OpenAI ChatGPT.
З новою функцією OpenAI прагне зробити ChatGPT ще кориснішим протягом дня, що наблизить його до цифрових помічників, таких як Google Assistant, Siri від Apple і Alexa від Amazon.
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