OpenAI готується запустити цифрового помічника на базі ChatGPT — Finance.ua

OpenAI готується запустити цифрового помічника на базі ChatGPT 16.01.2025, 00:12 — Технології&Авто

Компанія OpenAI анонсувала запуск ранньої версії нової функції для ChatGPT, яка дозволить користувачам планувати прості завдання на майбутнє. Таким чином, ChatGPT може стати не лише чатботом, а й цифровим помічником.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Today we’re rolling out a beta version of tasks—a new way to ask ChatGPT to do things for you at a future time.



Whether it's one-time reminders or recurring actions, tell ChatGPT what you need and when, and it will automatically take care of it. pic.twitter.com/7lgvsPehHv — OpenAI (@OpenAI) January 14, 2025

Нова функція дозволить користувачам просити ChatGPT нагадати, наприклад, вигуляти собаку о 08:00 або розповісти дітям казку на ніч о 20:00. Чатбот надсилатиме письмове сповіщення у зазначений час.

OpenAI планує запустити бета-версію цієї функції найближчими днями для платних користувачів ChatGPT Plus, Team і Pro. Користувачі зможуть планувати завдання через браузер або застосунки OpenAI ChatGPT.

З новою функцією OpenAI прагне зробити ChatGPT ще кориснішим протягом дня, що наблизить його до цифрових помічників, таких як Google Assistant, Siri від Apple і Alexa від Amazon.

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