OpenAI обіцяє «набагато кращі» ШІ-моделі у відповідь на розробки DeepSeek — Finance.ua
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OpenAI обіцяє «набагато кращі» ШІ-моделі у відповідь на розробки DeepSeek

Технології&Авто
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OpenAI обіцяє «набагато кращі» ШІ-моделі у відповідь на розробки DeepSeek
OpenAI обіцяє «набагато кращі» ШІ-моделі у відповідь на розробки DeepSeek
Американська OpenAI, розробник чат-бота ChatGPT, прискорить випуск продуктів і представить набагато досконаліші моделі штучного інтелекту (ШІ), написав у соцмережі X голова компанії Сем Альтман, у своєму коментарі стосовно нещодавнього випуску ШІ-моделі R1 китайською DeepSeek.
R1 можна порівняти з розробками OpenAI, але вона вимагає набагато менше апаратних ресурсів.
Альтман назвав її «такою, що вражає, особливо з погляду того, що вони могли зробити за цю ціну».
«Ми, зрозуміло, випустимо набагато кращі моделі, а поява нового конкурента дійсно надихає», — сказав він.
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Мобільний АІ-асистент DeepSeek на основі нової моделі був завантажений до 25 січня 1,6 млн разів і піднявся на перше місце в магазинах застосунків для iPhone в Австралії, Канаді, Китаї, Сінгапурі, США та Великій Британії, за даними App Figures.
Застосунок відрізняється від ChatGPT та інших чат-ботів тим, що обґрунтовує відповіді на запити користувача.
Вартість навчання і розробки моделей DeepSeek детально не розкривається, але, судячи з усього, вона помітно нижча, ніж у найкращих розробок OpenAI і Meta, пише Bloomberg.
Альтман зазначив, що комп’ютерні ресурси «важливі як ніколи».
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Однак, на думку засновника ШІ-стартапу Cohere Ейдана Гомеса, яку наводить Financial Times, «переможцями будуть не ті, хто спустить найбільше грошей», а ті, хто «знайде ефективні рішення».
Співзасновник іншого ШІ-стартапу — Anthropic — Джек Кларк напередодні прокоментував випуск R1 так: «Щойно світовий ШІ-потенціал незворотньо зробив крок уперед. Молодці, DeepSeek, що наважилися так змінити світ».
Зі свого боку, президент США Дональд Трамп у понеділок назвав цю подію «дзвіночком для наших галузей, яким потрібно максимально сфокусуватися на боротьбі за перемогу».
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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