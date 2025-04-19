Користувачі Instagram зможуть виставляти запаролені Reels: як це працює — Finance.ua
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Користувачі Instagram зможуть виставляти запаролені Reels: як це працює

Технології&Авто
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Instagram тестує закриті Reels, доступ до яких можна отримати після «розблокування» спеціального коду.
Про це пише TechCrunch.

Як це працює

Наприклад, автор може закрити ролик за питанням «дата мого дня народження» або «ім'я моєї собаки», щоб поділитися ексклюзивним контентом.
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Соцмережа поділилась закритим роликом на своєму акаунті Design. Щоб його побачити, глядачі мають ввести секретний код — «перший # у підписі» (це слово treads).
Користувачі Instagram зможуть виставляти запаролені Reels: як це працює
Після розблокування відео користувачі побачать відео зі словом «Незабаром».
У компанії вважають, що це хороший спосіб для зірок ділитися унікальними фото й відео з найвідданішими фанатами.
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Бренди й інші компанії можуть використовувати такий формат відео для запуску маркетингових кампаній або акцій.
Звичайні ж користувачі зможуть показувати певні сториз для окремих друзів (щоб не постити їх лише для «близьких друзів», наприклад).
Поки що не відомо, чи планує Instagram запустити цю функцію для всіх.
За матеріалами:
The Village Україна
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