Instagram розгорне найкращу функцію, яку він тільки випускав за останні роки — Finance.ua

Meta запроваджує інноваційну функцію на базі штучного інтелекту для авторів контенту в Instagram та Facebook. Новий інструмент у першу чергу буде корисний саме звичайним користувачам, але й творцям також дозволить значно збільшити охоплення їхнього контенту.

Як працює новий інструмент?

Компанія Meta оголосила про запуск функції перекладу голосу в Reels за допомогою штучного інтелекту, яка тепер доступна для деяких авторів у Facebook та Instagram з планами глобального розширення. Ця технологія, анонсована ще минулого року на конференції Meta Connect, покликана допомогти творцям контенту долати мовні та культурні бар’єри. Новий інструмент дозволить перекладати озвучку у відеороликах різними мовами, зберігаючи при цьому оригінальний тембр голосу блогера, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch

Ключова особливість нового інструменту полягає в тому, що ШІ не просто перекладає мову, а й відтворює звук і тон голосу автора, роблячи дубляж максимально автентичним. На додаток, творці можуть активувати функцію синхронізації губ, щоб рухи рота на відео збігалися з вимовою слів перекладеною мовою, що робить контент ще більш природним для сприйняття.

На старті функція підтримує переклад з англійської на іспанську та навпаки. У майбутньому компанія планує додати підтримку інших мов, хоча конкретні терміни та перелік поки не оголошуються. Скористатися новинкою можуть автори у Facebook з аудиторією понад 1000 підписників та власники всіх публічних акаунтів в Instagram на ринках, де доступний Meta AI.

Зазначимо, що в Україні Meta AI досі недоступний. Компанія запустила його в понад 40 країнах, включаючи Нігерію, Гану, Камерун, Уганду, Замбію, Зімбабве, Індонезію, Філіппіни, В’єтнам, Еквадор, Гватемалу й Колумбію.

Щоб активувати функцію, автору достатньо перед публікацією Reels натиснути на опцію «Перекласти ваш голос за допомогою Meta AI». Можна також попередньо переглянути результат перекладу та синхронізації губ і за потреби вимкнути будь-яку з цих опцій. Глядачі, які переглядатимуть перекладений ролик, бачитимуть спеціальну позначку про те, що відео було перекладено за допомогою штучного інтелекту.

Для аналізу ефективності нового інструменту автори отримали доступ до нової метрики, яка показує кількість переглядів за мовами. Це допоможе їм зрозуміти, як саме контент досягає нової аудиторії.

Meta також надала рекомендації для отримання найкращого результату: записувати відео, дивлячись у камеру, говорити чітко, уникати стороннього шуму та не перекривати рот руками. Функція коректно працює з одним або двома спікерами, які не говорять одночасно.

Також відомо, що автори у Facebook отримали можливість завантажувати до 20 власних аудіодоріжок з дубляжем для одного ролика, що дозволяє ще більше розширити аудиторію, але неясно, як це буде в Instagram.

Керівник Instagram Адам Моссері зазначив, що у світі є безліч талановитих авторів, чия потенційна аудиторія не говорить їхньою мовою. Нова функція, за його словами, допоможе подолати ці бар’єри та сприятиме зростанню популярності блогерів на платформі.

