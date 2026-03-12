Прибуток BMW впав на 11,5% до найнижчого рівня з часів пандемії Сьогодні 23:00 — Фондовий ринок

Прибуток BMW впав на 11,5% до найнижчого рівня з часів пандемії

Операційний прибуток BMW у 2025 році впав на 11,5% до 10,2 мільярда євро, що є найнижчим рівнем з часів пандемії, тоді як тарифи та зниження продажів у Китаї знизили маржу автомобільного бізнесу до 5,3%.

Як пише euronews , прибуток групи до вирахування відсотків та податків (EBIT) знизився на 11,5% до 10,2 млрд євро порівняно з 11,5 млрд євро у попередньому році. Чистий прибуток знизився приблизно на 3% до 7,5 млрд євро, тоді як виручка знизилася на 6,3% до приблизно 133,5 млрд євро.

Автомобільний підрозділ зазнав основного тиску, його рентабельність EBIT впала до 5,3%, що є найслабшим результатом за останні роки та значно нижчим за цільовий показник BMW у межах від 8% до 10%.

Тарифи, як імпортні мита США, так і збір ЄС на електромобілі, вироблені в Китаї, що впливають на бренд Mini групи, знизили маржу приблизно на 1,5% за рік.

Фінансовий директор Вальтер Мертл заявив, що без тягаря тарифів BMW зафіксувала б збільшення прибутку у 2025 році. Незважаючи на гірший результат, компанія поставила приблизно 2,46 мільйона автомобілів по всьому світу, що на 0,5% більше, ніж у попередньому році.

Найсильніше зростання спостерігалося в Європі, де продажі вперше з часів до пандемії перевищили один мільйон одиниць, а також у Сполучених Штатах, де поставки зросли приблизно на 5%.

У Китаї, найбільшому окремому ринку BMW, продажі впали більш ніж на 12% через жорстку конкуренцію з боку місцевих виробників, що загальмувало результати групи в країні. Електрифікація продовжувала стимулювати зростання в цьому модельному ряді.

Минулого року BMW поставила по всьому світу понад 640 000 електрифікованих автомобілів, що становить приблизно 26% від загального обсягу продажів, тоді як повністю електричні моделі становили близько 18%.

Раніше писали , що після успішного використання людиноподібних роботів на своєму заводі в США, відомий німецький виробник автомобілів, компанія BMW оголосила про те, що вперше проведе випробування роботів зі штучним інтелектом на заводі в Німеччині.

Роботи Figure 02 зробили свій внесок у виробництво понад 30 000 автомобілів BMW X3, забезпечуючи точне позиціонування листового металу, який необхідно було зварити. Роботи виконували цю фізично важку роботу по 10 годин на день, п’ять днів на тиждень. За час пілотного проєкту, який тривав 1250 годин, роботи перемістили 90 000 компонентів і зробили 1,2 мільйона кроків.

