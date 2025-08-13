Китай ввів контрсанкції проти двох банків ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китай ввів контрсанкції проти двох банків ЄС

Фондовий ринок
47
Китай ввів контрсанкції проти двох банків ЄС
Китай ввів контрсанкції проти двох банків ЄС
Влада Китаю ввела санкції проти двох фінансових організацій Європейського Союзу. Це відповідь на санкції ЄС проти китайських банків.
Про це повідомляє Reuters.
Міністерство торгівлі Китаю оголосило, що негайно застосує контрзаходи проти двох банків Євросоюзу у відповідь на те, що ЄС додав дві китайські фінансові установи до списку санкцій, пов’язаних з росією.
Згідно з заявою міністерства, банкам UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas буде заборонено здійснювати операції та співпрацювати з організаціями та особами в Китаї.
Читайте також
Наразі в Євросоюзі готують санкції проти Китаю через підтримку рф у війні проти України та постачання двигунів для дронів.
Раніше Пекін висловив офіційне невдоволення Європейському Союзу через включення двох китайських банків до нового пакета санкцій проти росії через війну в Україні.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила Пекін про можливу жорстку реакцію Європейського Союзу. Причиною є підтримка Китаєм воєнної економіки росії.
За матеріалами:
ua.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems