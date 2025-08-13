Китай ввів контрсанкції проти двох банків ЄС — Finance.ua

Китай ввів контрсанкції проти двох банків ЄС Сьогодні 23:41 — Фондовий ринок

Влада Китаю ввела санкції проти двох фінансових організацій Європейського Союзу. Це відповідь на санкції ЄС проти китайських банків.

Про це повідомляє Reuters

Міністерство торгівлі Китаю оголосило, що негайно застосує контрзаходи проти двох банків Євросоюзу у відповідь на те, що ЄС додав дві китайські фінансові установи до списку санкцій, пов’язаних з росією.

Згідно з заявою міністерства, банкам UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas буде заборонено здійснювати операції та співпрацювати з організаціями та особами в Китаї.

Наразі в Євросоюзі готують санкції проти Китаю через підтримку рф у війні проти України та постачання двигунів для дронів.

Раніше Пекін висловив офіційне невдоволення Європейському Союзу через включення двох китайських банків до нового пакета санкцій проти росії через війну в Україні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила Пекін про можливу жорстку реакцію Європейського Союзу. Причиною є підтримка Китаєм воєнної економіки росії.

