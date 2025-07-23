«ЄС покарав банки Пекіна»: Китай протестує через санкції за підтримку рф — Finance.ua
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«ЄС покарав банки Пекіна»: Китай протестує через санкції за підтримку рф

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«ЄС покарав банки Пекіна»: Китай протестує через санкції за підтримку рф
«ЄС покарав банки Пекіна»: Китай протестує через санкції за підтримку рф
Пекін висловив офіційне невдоволення Європейському Союзу через включення двох китайських банків до нового пакета санкцій проти росії через війну в Україні.
Про це повідомляє La Repubblica.
Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао подав «офіційні скарги» під час відеоконференції з єврокомісаром з питань торгівлі Марошем Шефчовичем. Зустріч відбулася на тлі збереження тісних економічних зв’язків Китаю з росією попри повномасштабну війну рф проти України.
«Дві сторони провели відверті та поглиблені обговорення економічного та торгівельного співробітництва між Китаєм та ЄС та пов’язаних з цим питань», — йдеться у заяві китайського міністерства.
Ван також подав офіційні скарги щодо включення ЄС двох китайських фінансових установ до 18-го раунду санкцій проти росії.
Хоча Пекін продовжує позиціонувати себе як нейтральна сторона у конфлікті, він досі не засудив агресію росії проти України і, як зазначають західні оглядачі, залишає за Москвою статус «стратегічного партнера».
Нагадаємо, через тісні зв’язки Китаю з росією, яка веде війну проти України, Європейський Союз запровадив санкції проти двох китайських банків і п’яти компаній, зареєстрованих у КНР. Під удар потрапили фінансові установи, що працюють із криптовалютами.
У Міністерстві комерції КНР вже заявили, що такі дії «серйозно зашкодили торгівельним, економічним і фінансовим відносинам», і наголосили, що Пекін вживатиме необхідних заходів для захисту «законних прав та інтересів китайських компаній і фінансових установ».
За матеріалами:
Економічна Правда
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