Результати стрес-тестування: у 2025 році потреба банків у капіталі скоротилася утричі порівняно з 2021 роком — Finance.ua

Результати стрес-тестування: у 2025 році потреба банків у капіталі скоротилася утричі порівняно з 2021 роком Сьогодні 10:05 — Фондовий ринок

Результати стрес-тестування: у 2025 році потреба банків у капіталі скоротилася утричі порівняно з 2021 роком

Банківський сектор України залишається достатньо стійким та капіталізованим. Більшість банків, що формують основний обсяг активів, мають достатній запас капіталу для продовження кредитування та забезпечення платоспроможності навіть у випадку глибокої та тривалої кризи. Водночас є низка банків, яким необхідно вжити додаткових заходів, щоб підвищити свою стійкість у майбутньому.

Про це свідчать результати оцінки стійкості банків та банківської системи у 2025 році.

Цьогорічна оцінка стійкості складалася з кількох етапів:

оцінки якості активів та прийнятності забезпечення, яка проводилася зовнішніми аудиторами для усіх банків;

екстраполяції результатів оцінки якості активів (за потреби);

стрес-тестування (за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями) 21 найбільшого банку, які акумулюють понад 90% активів сектору.

Інфографіка: НБУ

Результати оцінки

Результати оцінки якості активів підтвердили правильність підходів банків до визначення кредитного ризику та формування резервів.

Аудитори внесли лише несуттєві коригування, які не вплинули на показники достатності капіталу більшості банків. Лише для одного банку, що проходив оцінку якості активів, було встановлено підвищений необхідний рівень капіталу.

Серед 21 банку, які проходили стрес-тестування, для дев’яти було визначено підвищені вимоги до нормативів достатності капіталу. Разом вони володіють 18% чистих активів банківського сектору.

При цьому три банки — два державних і один приватний — із сукупною часткою 13% активів потребуватимуть додаткового капіталу лише у випадку несприятливого сценарію. Три інші банки, яким встановлено підвищені вимоги за базовим сценарієм, уже мають достатній капітал для виконання цих умов. Ще три банки, які повинні підвищити достатність капіталу у базовому сценарії, сукупно становлять лише 3% активів сектору.

Решта учасників ринку вже мають належний рівень капіталізації.

Орієнтовна потреба в капіталі

Загалом орієнтовна потреба в капіталі за результатами стрес-тестування з урахуванням несприятливого сценарію поточного року становить близько 5% від обсягу регулятивного капіталу банківської системи станом на початок цього року.

Це майже втричі менше, ніж за результатами оцінки стійкості у 2021 році.

Порівняно з результатами оцінки стійкості до повномасштабного вторгнення знизилася кількість банків, для яких встановлено підвищені вимоги до достатності капіталу. За результатами стрес-тестування у 2025 році загальний обсяг капіталу банків зростав за усіх сценаріїв, тоді як у 2021 році капітал для системи в цілому знижувався в несприятливому сценарії.

Графік: НБУ

Поради банкам

Для забезпечення подальшої стійкості банки мають досягнути та утримувати визначені Національним банком рівні достатності капіталу або вжити заходів для зниження ризиків шляхом реструктуризації балансів. Такі заходи можуть включати поліпшення якості кредитного портфеля, оптимізацію структури активів та пасивів, а також коригування бізнес-моделі. Найчастіше банки обирають саме шлях реструктуризації, хоча він потребує більше часу.

Для того, щоб дати банкам час на реалізацію програм, подовжено строк виконання заходів для досягнення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу за несприятливим сценарієм до кінця вересня 2026 року.

Тож фінансові установи матимуть змогу вирішити проблеми, що призвели до встановлення підвищених вимог до капіталу за результатами стрес-тестування, або наростити капітал.

Детальну інформацію про результати проходження оцінки стійкості в розрізі банків буде оприлюднено наприкінці грудня 2025 року.

Нагадаємо, платоспроможні банки за перше півріччя 2025 року отримали 78 млрд грн чистого прибутку. Це на 1,1% нижче показника за перше півріччя минулого року. У ІІ кварталі прибуток скоротився порівняно з попереднім кварталом на 2,1%.

Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.