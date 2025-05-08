Стрес-тестування цьогоріч пройде 21 банк: НБУ затвердив методологію — Finance.ua

Стрес-тестування цьогоріч пройде 21 банк: НБУ затвердив методологію Сьогодні 10:01 — Фондовий ринок

Стрес-тестування цьогоріч пройде 21 банк: НБУ затвердив методологію

Національний банк затвердив методологію стрес-тестування банків у 2025 році, яке розпочинається в червні. Інформація про результати оцінки стійкості буде оприлюднена наприкінці року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Що таке стрес-тестування банків

Це один із етапів оцінки стійкості банків.

Цього року стрес-тестування пройде 21 банк, на які припадає понад 90% активів банківської системи.

Стрес-тестування у 2025 році

У 2025 році Національний банк відновлює стрес-тестування банків із використанням несприятливого сценарію.

Попередня оцінка стійкості банків у 2023 році передбачала лише розрахунок показників діяльності на наступні три роки за базовим макроекономічним сценарієм на основі макроекономічного прогнозу Національного банку.

Подальше пристосування банків до умов воєнного стану, нарощення активності та обсягів балансів вимагає повнішої оцінки ризиків. Стрес-тестування за несприятливим сценарієм дасть змогу визначити стійкість банків до можливих несприятливих подій у майбутньому.

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Несприятливий сценарій відображає гіпотетичну достатньо глибоку та затяжну кризу. В основу припущень про глибину кризи покладено досвід стрес-тестування банків у ЄС. Зокрема, в перший рік несприятливого макроекономічного сценарію припускається зниження ВВП на -3,1%.

Прогнозний горизонт стрес-тестування традиційно становитиме три роки. Баланс банків буде статичним у прогнозному періоді: структура та обсяги активів не змінюватимуться (за винятком змін виключно внаслідок дії ризиків та курсових переоцінок).

Також стрес-тест припускатиме реалізацію кредитного та ринкового (процентного й валютного) ризиків.

Кредитний ризик виникає внаслідок погіршення якості кредитів. Параметри погіршення якості визначаються для кредитів великих корпоративних боржників індивідуально та для інших кредитів на портфельній основі.

Процентний ризик у несприятливому сценарії реалізується через незмінність ставок за активами та зростання вартості зобов’язань.

Валютний ризик реалізується через переоцінку відкритої валютної позиції внаслідок девальвації, зміну компоненти валютного ризику у складі ринкового ризику, а також опосередковано через кредитний та процентний ризики.

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Додатково Національний банк у несприятливому сценарії також передбачив вплив на капітал банків реалізації операційного ризику.

Результати стрес-тестування

За результатами стрес-тестування для банків буде визначено необхідні рівні достатності нормативів капіталу, що дасть змогу убезпечити їх від порушення нормативних вимог та настання неплатоспроможності навіть за кризових умов.

Якщо розраховані необхідні рівні достатності капіталу банку виявляться вищими, ніж нормативні значення показників, банку потрібно буде скласти програму капіталізації / реструктуризації. Виконання програми має забезпечити досягнення / дотримання встановлених необхідних рівнів достатності капіталу.

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