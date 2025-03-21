НБУ опублікує сценарії стрес-тестів банків наприкінці весни, це не буде «Армагеддон» — Рожкова — Finance.ua
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НБУ опублікує сценарії стрес-тестів банків наприкінці весни, це не буде «Армагеддон» — Рожкова

Фондовий ринок
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НБУ опублікує сценарії стрес-тестів банків наприкінці весни, це не буде «Армагеддон» — Рожкова
НБУ опублікує сценарії стрес-тестів банків наприкінці весни, це не буде «Армагеддон» — Рожкова
Національний банк України (НБУ) до кінця весни розробить та опублікує базовий та несприятливий сценарій, за яким проводитимуться стрес-тести, закладена в них динаміка макропоказників буде помірною.
Про це повідомила перша заступниця голови центробанку Катерина Рожкова.
«Базовий відповідатиме нашому прогнозу: зараз ми очікуємо на зростання ВВП у 2025 році на 3,6%, але в квітні буде черговий перегляд макропрогнозу», — сказала вона в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
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«Негативний сценарій, згідно з прийнятою в ЄС практикою, — це дзеркальне відображення базового сценарію. Не Армагеддон, хоча ми котрий рік насправді живемо в Армагеддоні. Тобто, це буде не 30% падіння ВВП, а, наприклад, 3−3,5%. Затяжна криза помірної глибини», — додала Рожкова.
За її словами, під такий сценарій банки матимуть змогу сформувати програму заходів щодо усунення потенційних проблем.
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Як підкреслила перша заступниця голови НБУ, Нацбанк не вимагає внести гроші в капітал негайно, бо в умовах глибокої кризи не потрібно вимагати від банку збільшення капіталу, адже він якраз під час кризи працює як буфер, абсорбуючи ризики.
Рожкова нагадала, що саме так було в перший рік війни, коли банки сформували 200 млрд грн резервів за кредитами.
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«Наше завдання — протестувати баланс банків. Якщо бачимо, що у негативному сценарії просів капітал, необхідно проаналізувати, як відкоригувати стратегію, змінити ставки чи сегмент позичальників», — пояснила перша заступниця голови центробанку.
НБУ у листопаді 2024 року повідомив, що 2025 року вперше за час повномасштабного вторгнення рф повернеться до повноцінної триетапної оцінки стійкості банківської системи: обов’язкове для всіх банків оцінювання якості активів (AQR) за допомогою незалежних аудиторів, екстраполяція Нацбанком результатів поглибленої перевірки активів у межах AQR для банків, щодо чиїх активів було проведено поглиблену перевірку, а також стрес-тестування регулятором найбільших банків за базовим і несприятливим сценаріями за даними фінзвітності фінустанов із горизонтом прогнозування у три роки.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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