Що не не можна брати з собою в круїз — Finance.ua

Що не не можна брати з собою в круїз

Хоча круїзні подорожі пропонують більш послаблений досвід подорожі, ніж переліт, вони все ж мають суворі правила безпеки щодо того, що можна, а що не можна брати на борт.

Маркус Ліндблад, керівник юридичного відділу та зовнішніх зв’язків Haypp, розкрив предмети, через які туристів можуть не допустити на борт, пише Еxpress

Ці предмети здаються простими, але насправді можуть спричинити серйозні проблеми, якщо їх знайдуть у вашому багажі.

1. Подовжувачі

Перше, що вам слід залишити, — це подовжувачі. Хоча вони корисні для забезпечення доступу до всієї вашої електроніки в каюті, їх не дозволено перевозити на більшості круїзних лайнерів.

Це пов’язано з підвищеним ризиком пожежі та потенційним перевантаженням електричних кіл салону. У пасажирів, яких спіймають з подовжувачами під час реєстрації, їх, ймовірно, конфіскують.

2. Портативні відпарювачі

Портативні відпарювачі, разом із дорожніми прасками та чайниками, є одними з перших у списку заборонених предметів через міркування пожежної безпеки.

3. Надмірна кількість алкоголю

Третій пункт, заборонений для більшості круїзів, — це надмірна кількість алкоголю. Більшість круїзних ліній, що здійснюють рейси з Великої Британії, дозволяють пасажирам провозити невелику кількість вина або шампанського, зазвичай одну пляшку на дорослого.

Однак, міцні напої, пиво та будь-які додаткові пляшки зазвичай заборонені та можуть бути вилучені на терміналі.

4. Вейпи та сигарети

Оператори круїзних лайнерів мають суворі правила щодо вейпінгу та куріння, щоб мінімізувати ризик пожежі та підтримувати комфортні умови для всіх пасажирів. Куріння, включаючи вейпінг, заборонено у всіх каютах та на приватних балконах.

Ті, кого спіймають на порушенні цих правил, можуть зіткнутися зі значними штрафами, якщо в результаті цього буде потрібно ретельне прибирання кімнати або «плата за прибирання каюти».

На більшості кораблів є спеціально відведені місця для куріння на відкритому повітрі з чіткими знаками, що розділяють зони для куріння та некурців. Важливо, що електронні сигарети та вейп-пристрої підпадають під ті ж обмеження, що й традиційні сигарети, а пасажирам не дозволяється вейпити в приміщенні, навіть непомітно.

