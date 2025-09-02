На аукціоні Sotheby’s буде представлено 32-каратний діамант «Троянда пустелі» (фото) — Finance.ua
На аукціоні Sotheby’s буде представлено 32-каратний діамант «Троянда пустелі» (фото)

Вишуканий помаранчево-рожевий діамант вагою понад 30 каратів дебютує на аукціоні Sotheby’s у грудні цього року в Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, пише National Jeweler.
Камінь під назвою «Троянда пустелі» є найбільшим вишуканим яскраво-помаранчево-рожевим діамантом, який коли-небудь оцінювався, за даними аукціонного дому.
Очікується, що його буде продано за 5−7 мільйонів доларів.
За словами Sotheby’s, діамант грушоподібної форми вагою 31,68 карата має поєднання рожевого та помаранчевого кольорів, що «схоже на захід сонця».
Аукціонний дім представив камінь на своїй виставці «За межами: Найрідкісніші діаманти світу», яку він провів у співпраці з Інвестиційним управлінням Абу-Дабі (ADIO) у квітні цього року.
Це була перша публічна виставка аукціонного дому в Абу-Дабі з 2009 року, що свідчить про бажання Sotheby’s встановити зв’язок з надзвичайно багатими жителями Близького Сходу та про перетворення регіону на світовий центр розкоші.
На заході було представлено рідкісне кольорове дорогоцінне каміння вартістю понад 100 мільйонів доларів.
Перший «Тиждень колекціонерів Абу-Дабі» відбудеться з 2 по 5 грудня.
Колекція ювелірних виробів та годинників, вартість якої оцінюється в понад 20 мільйонів доларів, також включає інші рідкісні діаманти та дорогоцінні камені, а також безліч вінтажних та сучасних підписаних виробів відомих ювелірів та «дуже значущі» вінтажні та сучасні годинники, повідомив Sotheby’s.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
