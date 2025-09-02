Між Польщею і Німеччиною запустять нові поїзди — Finance.ua

Між Польщею і Німеччиною запустять нові поїзди Сьогодні 19:24 — Особисті фінанси

Між Польщею і Німеччиною запустять нові поїзди

Deutsche Bahn (DB) та польський оператор PKP Intercity (PKP IC) збільшать кількість поїздів далекого сполучення між Німеччиною та Польщею, починаючи з 14 грудня 2025 року.

Новий розклад руху поїздів між Берліном та Варшавою передбачає двогодинне сполучення, а також додавання сьомої пари поїздів на цьому маршруті.

Ця зміна є частиною ширших зусиль обох операторів, спрямованих на реагування на зростаючий попит пасажирів та покращення сполучення між ключовими містами обох країн.

Про це пише Railmarket.

Новий прямий денний рейс курсуватиме двічі на день в обох напрямках за маршрутом Лейпциг-Вроцлав-Краків-Перемишль. Один із поїздів продовжить шлях далі на схід до Перемишля, розташованого поблизу українського кордону.

Це буде перший випадок, коли Лейпциг отримає пряме залізничне сполучення на далекі відстані з південною Польщею та польсько-українським кордоном.

Очікується, що сполучення з такими містами, як Мюнхен, Нюрнберг та Франкфурт-на-Майні до Вроцлава скоротить час у дорозі приблизно на дві години завдяки синхронізованим пересадкам у Лейпцигу. Хемніц та Дрезден також будуть пов’язані з новим маршрутом через проміжні зупинки в північній Саксонії.

Також плануються нові нічні рейси. Нічний поїзд Eurocity з’єднає Берлін з Перемишлем через Вроцлав та Краків, а інший курсуватиме між Берліном та Хелмом через Лодзь та Варшаву. Існуючий нічний поїзд «Шопен» між Мюнхеном та Варшавою буде подовжено додатковими вагонами, що курсуватимуть до Кракова та Перемишля, що забезпечить пряме сполучення з південної Німеччини з південною Польщею.

Час у дорозі між Лейпцигом та Вроцлавом становить близько трьох з половиною годин. Маршрут Берлін-Варшава, протяжністю приблизно 570 км, продовжуватиме обслуговуватися поїздами Eurocity, які курсуватимуть без зупинок між двома столицями.

