Вища освіта в Німеччині: у скільки це обійдеться — Finance.ua

Вища освіта в Німеччині: у скільки це обійдеться

Німеччина відома своєю якісною і доступною освітою, яка пропонує безоплатне навчання німецькою мовою у державних університетах, зокрема і для іноземців.

Система вищої освіти в Німеччині фінансується федеральним урядом та землями. Завдяки цьому як місцевим, так і міжнародним студентам не доведеться турбуватися про витрачання своїх заощаджень на освіту.

Але навіть за умови навчання на бюджеті деякі витрати потрібно враховувати. Йдеться про семестровий внесок (semesterbeitrag/semester fee), який потрібно сплачувати студентам за кожний семестр (у навчальному році два семестри, кожен триває приблизно 6 місяців). Цей збір покриває адміністративні витрати та студентські послуги, включно з місцевим транспортом і становить від 85 до 350 євро (це приблизно 4 тис.-15 500 грн) за семестр. Федеральна земля Баден-Вюртемберг запровадила плату за навчання для іноземних студентів з країн, що не входять до ЄС, 2017 року. Громадяни країн, що не входять до ЄС, які навчаються в Баден-Вюртембергу, повинні сплачувати 1500 євро (70−72 тис. грн) за семестр.

Приватні німецькі університети обійдуться українцям не дешево. Вартість навчання може становити від 5−20 тис. євро (240−950 тис. грн) на рік, залежно від програми та рівня закладу. Спеціалізовані програми, такі як MBA, можуть коштувати до 65 тис. євро за всю програму, а це понад 3 млн грн.

Англомовні програми можуть коштувати ще дорожче залежно від університету та спеціальності.

Для тих, хто не володіє німецькою, підготовчий мовний рік — обов’язкова опція для комфортного старту, вартість якої складає від 5 до 8 тис. євро (240−380 тис. грн). Під час цього року молоді люди готуються до вимог академічного навчання, вивчають німецьку, а також знайомляться з культурою та системою освіти країни.

Окремо варто враховувати, що для отримання студентської візи треба мати на банківському рахунку суму близько 11 тисяч євро (527 тис. грн) на рік (це орієнтовно 44 тис. грн на місяць), що також покриває проживання, харчування та транспорт.

Важливо зазначити, що Німеччина має доволі розвинені програми підтримки для українців, включаючи соціальні виплати, медичне страхування та допомогу з житлом. Хоча стипендійних програм на рівні уряду, орієнтованих виключно на українців, менше, студентам доступні загальні стипендії та гранти від різних фондів, які можуть покрити частину навчання та проживання.

