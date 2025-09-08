0 800 307 555
У 2026 році на розвиток Центрів життєстійкості спрямують 1 млрд гривень

Казна та Політика
19
У 2026 році на «Центри життєстійкості» держава планує виділити 1 млрд грн.
Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.
На сьогодні в Україні працюють 326 Центрів життєстійкості, вони відкривалися в громадах з грудня 2023 року. За час діяльності пілотного проєкту тут відбулося понад 2,5 мільйона контактів з людьми та понад 1,5 мільйона заходів. У мережі працюють понад 1,5 тисячі фахівців, які пройшли навчання за сертифікованими програмами.
До проєкту залучено 305 громад у 24 областях та місті Києві, серед них 17 релокованих з тимчасово окупованих територій.
«Ми створили місця, де кожна людина може знайти підтримку. За цифрами стоять реальні історії — ветеранів, дітей, родин, які потребували допомоги саме тут і зараз. Центри життєстійкості стали тими просторами, які допомагають людям відновитися і рухатися далі», — наголосив Улютін.
Загальний обсяг фінансування за перші майже два роки перевищив 421,9 мільйона гривень, ще 21 Центр відкрито за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів.
До кінця 2025 року Мінсоцполітики разом із міжнародними партнерами реалізує три нові освітні ініціативи:
  • онлайн-курс про основи життєстійкості на платформі «Дія.Освіта»;
  • триденні тренінги для фахівців за підтримки Банку розвитку Ради Європи;
  • тренінги «Батьківство без стресу» і «Психосоціальна підтримка» від ЮНІСЕФ.
«На наступний рік ми плануємо виділити 1 млрд гривень з державного бюджету на розвиток Центрів та перейти з експериментального на постійно діючий проєкт. Це соціальна інвестиція в людей», — сказав Улютін.
Наступним кроком стане затвердження державного стандарту соціальної послуги з формування життєстійкості, а також проведення Форуму життєстійкості для синхронізації зусиль держави, громад і партнерів.
