Основні торговельні партнери України за 8 місяців
За 8 місяців 2025 року товарообіг України склав $78,9 млрд. Протягом січня-серпня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $52,6 млрд, а експортували — на $26,3 млрд.
Про це повідомляє Державна митна служба.
При цьому оподаткований імпорт склав $40,0 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-серпні 2025 року склало 0,52 дол/кг.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
- Китай — $11,6 млрд;
- Польща — $5 млрд;
- Німеччина — $4,2 млрд.
Експортували з України найбільше до:
- Польщі — на $3,3 млрд;
- Туреччини — на $2 млрд;
- Німеччини — на $1,5 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-серпні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт — $20,7 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 129,4 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;
- продукція хімічної промисловості — $8,3 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 64,7 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;
- паливно-енергетичні — $6,7 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 125,2 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $14,6 млрд;
- метали та вироби з них — $3 млрд;
- машини, устаткування та транспорт — $2,5 млрд.
За 8 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 174,2 млн грн.
