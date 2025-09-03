Куди йдуть гроші з державного бюджету: основні видатки — Finance.ua

Куди йдуть гроші з державного бюджету: основні видатки
Найбільше видатків із держбюджету спрямовується на нацбезпеку та оборону — більше половини загального фонду.
Про це повідомила голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа.
За оперативними даними, у січні-серпні видатки загального фонду державного бюджету склали 2,5 трлн гривень. А власні доходи 1,45 трлн гривень.
Найбільшою статтею видатків залишається національна безпека і оборона — 62,8% усіх видатків загального фонду. У абсолютному вимірі це 1,6 трлн грн, які повністю забезпечуються власними ресурсами (доходи + ОВДП).
На що ще спрямовувалась видаткова частина бюджету в перші 8 місяців року:
- 255,9 млрд грн — соціальний захист і підтримка ветеранів, зокрема, трансферт Пенсійному фонду для виплати окремих видів пенсій (154,7 млрд грн), підтримка громадян, які потрапили у складні життєві обставини (43,2 млрд грн), виплата житлових субсидій та пільг громадянам на оплату комунальних послуг (27 млрд грн), та інше. В цю суму не враховані видатки на ПІПи.
- 233,3 млрд грн — обслуговування державного боргу,
- 110,2 млрд грн — програма медичних гарантій,
- 68,2 млрд грн — зарплата вчителів в школах (освітня субвенція),
- 25,1 млрд грн — підтримка бізнесу,
- 24,7 млрд грн — реалізація публічних інвестиційних проектів (ПІПів), зокрема, у сфері освіти (9,2 млрд грн).
«Тут варто прокоментувати значні видатки на обслуговування держборгу. В ситуації, коли видатки перевищують доходи на більше ніж 1 трлн грн (більше $25 млрд), говорити про зменшення міжнародної допомоги та внутрішніх запозичень неможливо. Потрібно усвідомлювати, що така ситуація зберігатиметься до завершення активних бойових дій», — підсумувала Підласа.
Нагадаємо, Міністерство фінансів України за перше півріччя 2025 року залучило до державного бюджету $22 мільярди зовнішніх коштів. Від початку повномасштабної війни міжнародні партнери вже надали Україні понад $137 млрд бюджетної підтримки. Хто став основними донорами для України — розповіли тут.
