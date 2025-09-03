Куди йдуть гроші з державного бюджету: основні видатки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Куди йдуть гроші з державного бюджету: основні видатки

Казна та Політика
77
Куди йдуть гроші з державного бюджету: основні видатки
Куди йдуть гроші з державного бюджету: основні видатки
Найбільше видатків із держбюджету спрямовується на нацбезпеку та оборону — більше половини загального фонду.
Про це повідомила голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа.
За оперативними даними, у січні-серпні видатки загального фонду державного бюджету склали 2,5 трлн гривень. А власні доходи 1,45 трлн гривень.
Найбільшою статтею видатків залишається національна безпека і оборона — 62,8% усіх видатків загального фонду. У абсолютному вимірі це 1,6 трлн грн, які повністю забезпечуються власними ресурсами (доходи + ОВДП).
На що ще спрямовувалась видаткова частина бюджету в перші 8 місяців року:
  • 255,9 млрд грн — соціальний захист і підтримка ветеранів, зокрема, трансферт Пенсійному фонду для виплати окремих видів пенсій (154,7 млрд грн), підтримка громадян, які потрапили у складні життєві обставини (43,2 млрд грн), виплата житлових субсидій та пільг громадянам на оплату комунальних послуг (27 млрд грн), та інше. В цю суму не враховані видатки на ПІПи.
  • 233,3 млрд грн — обслуговування державного боргу,
  • 110,2 млрд грн — програма медичних гарантій,
  • 68,2 млрд грн — зарплата вчителів в школах (освітня субвенція),
  • 25,1 млрд грн — підтримка бізнесу,
  • 24,7 млрд грн — реалізація публічних інвестиційних проектів (ПІПів), зокрема, у сфері освіти (9,2 млрд грн).
Читайте також
«Тут варто прокоментувати значні видатки на обслуговування держборгу. В ситуації, коли видатки перевищують доходи на більше ніж 1 трлн грн (більше $25 млрд), говорити про зменшення міжнародної допомоги та внутрішніх запозичень неможливо. Потрібно усвідомлювати, що така ситуація зберігатиметься до завершення активних бойових дій», — підсумувала Підласа.
Нагадаємо, Міністерство фінансів України за перше півріччя 2025 року залучило до державного бюджету $22 мільярди зовнішніх коштів. Від початку повномасштабної війни міжнародні партнери вже надали Україні понад $137 млрд бюджетної підтримки. Хто став основними донорами для України — розповіли тут.
🎤 Кожну новину на Finance.ua можна не лише читати, а й слухати. Тисніть ▶️ на зображенні у новині й дізнавайтеся про все найважливіше ще швидше!
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems