Уряд зобов’язав замовників публікувати у Prozorro ціни на будівельні матеріали — Finance.ua

Уряд зобов'язав замовників публікувати у Prozorro ціни на будівельні матеріали 03.09.2025, 01:19

Кабінет Міністрів унормував зобов’язання замовників публікувати в системі Prozorro інформацію про ціни на будівельні матеріали та ресурси, які закуповуються під час ремонтів і будівництва.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що минулого року Верховна Рада ухвалила зміни до Закону України «Про публічні закупівлі», які були направлені на забезпечення прозорого використання коштів під час публічних закупівель послуг з поточного ремонту, робіт з будівництва шляхом оприлюднення інформації про ціни на матеріальні ресурси.

Діалог з ринком та замовниками показав, що для однозначного розуміння всіх вимог законодавства необхідно внести відповідні зміни й до особливостей здійснення закупівель під час дії режиму воєнного стану, закріплених постановою Уряду № 1178.

Раніше вже визначили, що замовники зобов’язані публікувати у Prozorro документи з цінами на матеріальні ресурси — із зазначенням кількості, вартості, витрат на транспортування та країни походження. Навіть якщо договір про закупівлю послуг з поточного ремонту (в тому числі з розробленням проєктної документації), робіт з нового будівництва, робіт з будівництва об’єктів з розробленням проєктної документації, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єкта будівництва, укладається без використання електронної системи закупівель, до звіту про такий договір все одно додаються документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси у машиночитаному форматі.

Машиночитаний формат — це формат даних, структурований таким чином, що дає змогу ідентифікувати, перетворювати та отримувати конкретні дані, включаючи окремі факти та їх внутрішню структуру, без участі людини.

«Уся інформація про закупівлі у сфері будівництва відтепер має бути доступна у машиночитаному форматі. Так журналісти, експерти і громадяни можуть швидко аналізувати, скільки й за що платить держава. Це прибирає можливість приховувати завищені ціни та гарантує ефективне використання бюджетних коштів у воєнний час», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

У разі внесення змін до договорів про закупівлю, зокрема стосовно цін на матеріальні ресурси, замовники також публікуватимуть нові ціни.

Крім того, уряд продовжив дію виключень щодо застосування електронних процедур для закупівлі газопоршневих, газотурбінних, когенераційних установок та іншого обладнання. Водночас передбачений обов’язок публікувати ціни та звіти по таких закупівлях.

У суб’єктів ринку природного газу з’явилася можливість купувати без проведення процедур закупівель компресорних, газопоршневих та/або газотурбінних газоперекачуючих агрегатів, в тому числі таких, що були у користуванні, а також послуг, необхідних для проведення їхньої оцінки. При цьому закупівля таких агрегатів, що були у користуванні, проводиться за ціною, яка не перевищує їх вартість, визначену на підставі висновку експерта або звіту про оцінку майна.

Ще один акцент уряд зробив на порядок внесення змін до договорів про закупівлю. Уточнена позиція, що ціна договору при коливанні ціни товару на ринку може змінюватися до 10% при кожній зміні ціни. Таким чином, у випадку значних коливань цін на ринку, замовники не будуть вимушені розривати договір та проводити новий тендер. При цьому вводиться максимальне обмеження у 50% зміни початкової ціни товару у договорі, що разом із обов’язковою публікацією документального обґрунтування зміни ціни стане запобіжником від можливих зловживань.

Крім того, продовжується поступова цифровізація всіх закупівельних процесів: постанова тепер прямо передбачає оформлення певних рішень уповноважених осіб замовника у вигляді електронних документів, без необхідності створення їх на папері.

