Прозорро. Продажі принесли 4,4 млрд грн за пів року — Finance.ua

Прозорро. Продажі принесли 4,4 млрд грн за пів року Сьогодні 08:30 — Казна та Політика

Прозорро. Продажі принесли 4,4 млрд грн за пів року

За підсумками І півріччя 2025 року онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі принесли організаторам понад 4,4 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Прозорро.Продажі.

«Це результат понад 11 тис. успішних торгів в системі. Під час аукціонів вартість публічних активів у середньому зростала в 1,8 раза», — сказано в повідомленні.

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Найбільше коштів організаторам з початку року принесли земельні торги. Трійка ринків за кількістю залучених коштів:

оренда та продаж землі — майже 1,5 млрд грн;

мала приватизація — понад 897 млн грн;

реалізація активів у процедурі банкрутства — майже 798 млн грн.

Від початку року у торгах взяли участь понад 18 тис. організаторів. У середньому конкуренція за публічні активи склала майже 2.4 учасника на торги.

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Найактивніше змагалися за нежитлові приміщення у Закарпатській області: 35 учасників збільшили вартість лота з 40 тис. грн до 3 млн грн.

Найдорожчими реалізованими лотами першого півріччя 2025 року стали:

права вимоги за кредитними договорами — 244 млн грн,

майно збанкрутілого підприємства «Бліц-Інформ» у Києві — 224 млн грн,

Житомирський лікеро-горілчаний завод — майже 138 млн грн.

Від початку року торги в системі оголосили понад 3 тис. організаторів майже по всій Україні. Більш ніж половина з них — органи місцевого самоврядування. Громади за підсумками онлайн-аукціонів у першому півріччі 2025 року заробили майже 1,2 млрд грн.

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