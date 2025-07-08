Прозорро. Продажі принесли 4,4 млрд грн за пів року — Finance.ua

Прозорро. Продажі принесли 4,4 млрд грн за пів року
За підсумками І півріччя 2025 року онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі принесли організаторам понад 4,4 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Прозорро.Продажі.
«Це результат понад 11 тис. успішних торгів в системі. Під час аукціонів вартість публічних активів у середньому зростала в 1,8 раза», — сказано в повідомленні.
Найбільше коштів організаторам з початку року принесли земельні торги. Трійка ринків за кількістю залучених коштів:
- оренда та продаж землі — майже 1,5 млрд грн;
- мала приватизація — понад 897 млн грн;
- реалізація активів у процедурі банкрутства — майже 798 млн грн.
Від початку року у торгах взяли участь понад 18 тис. організаторів. У середньому конкуренція за публічні активи склала майже 2.4 учасника на торги.
Найактивніше змагалися за нежитлові приміщення у Закарпатській області: 35 учасників збільшили вартість лота з 40 тис. грн до 3 млн грн.
Найдорожчими реалізованими лотами першого півріччя 2025 року стали:
- права вимоги за кредитними договорами — 244 млн грн,
- майно збанкрутілого підприємства «Бліц-Інформ» у Києві — 224 млн грн,
- Житомирський лікеро-горілчаний завод — майже 138 млн грн.
Від початку року торги в системі оголосили понад 3 тис. організаторів майже по всій Україні. Більш ніж половина з них — органи місцевого самоврядування. Громади за підсумками онлайн-аукціонів у першому півріччі 2025 року заробили майже 1,2 млрд грн.
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