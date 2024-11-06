Прозорро. Продажі поділились результатами продажу активів банкрутів за 5 років — Finance.ua

Прозорро. Продажі поділились результатами продажу активів банкрутів за 5 років Сьогодні 20:40 — Казна та Політика

Прозорро. Продажі поділились результатами продажу активів банкрутів за 5 років

З 2019 року організатори онлайн-аукціонів з продажу активів банкрутів в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі залучили майже 18,1 млрд грн. За підсумками торгів вартість активів зросла більш ніж на п’яту частину.

Про це повідомляє пресслужба Прозорро.Продажі.

Усього за 5 років в системі торги з продажу активів в процедурі банкрутства оголосили понад 700 арбітражних керуючих. За майно збанкрутілих осіб та підприємств в системі вже позмагалися майже 3,7 тис. учасників. В середньому за такі лоти змагається два учасники на торги.

За час повномасштабного вторгнення в системі відбулося майже 3,3 тис. онлайн-аукціонів на понад 4,8 млрд грн.

Найдорожчі реалізовані лоти під час воєнного стану:

нерухомість та земельні ділянки ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» — майже 700 млн грн;

обладнання та комплекс будівель ТОВ «Айс Термінал" — понад 400 млн грн;

земельні ділянки та нерухомість ПрАТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» — понад 250,5 млн грн.

Станом на початок листопада в системі оголошено понад сотню онлайн-аукціонів з продажу активів банкрутів стартовою вартістю понад 3 млрд грн.

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