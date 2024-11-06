Прозорро. Продажі поділились результатами продажу активів банкрутів за 5 років — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Прозорро. Продажі поділились результатами продажу активів банкрутів за 5 років

Казна та Політика
19
Прозорро. Продажі поділились результатами продажу активів банкрутів за 5 років
Прозорро. Продажі поділились результатами продажу активів банкрутів за 5 років
З 2019 року організатори онлайн-аукціонів з продажу активів банкрутів в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі залучили майже 18,1 млрд грн. За підсумками торгів вартість активів зросла більш ніж на п’яту частину.
Про це повідомляє пресслужба Прозорро.Продажі.
Усього за 5 років в системі торги з продажу активів в процедурі банкрутства оголосили понад 700 арбітражних керуючих. За майно збанкрутілих осіб та підприємств в системі вже позмагалися майже 3,7 тис. учасників. В середньому за такі лоти змагається два учасники на торги.
Читайте також
За час повномасштабного вторгнення в системі відбулося майже 3,3 тис. онлайн-аукціонів на понад 4,8 млрд грн.
Найдорожчі реалізовані лоти під час воєнного стану:
  • нерухомість та земельні ділянки ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» — майже 700 млн грн;
  • обладнання та комплекс будівель ТОВ «Айс Термінал" — понад 400 млн грн;
  • земельні ділянки та нерухомість ПрАТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» — понад 250,5 млн грн.
Станом на початок листопада в системі оголошено понад сотню онлайн-аукціонів з продажу активів банкрутів стартовою вартістю понад 3 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.