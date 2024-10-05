Скільки коштів принесли онлайн-аукціони в Прозорро. Продажі у бюджет України з 2016 року — Finance.ua

Скільки коштів принесли онлайн-аукціони в Прозорро. Продажі у бюджет України з 2016 року Сьогодні 11:12 — Казна та Політика

Скільки коштів принесли онлайн-аукціони в Прозорро. Продажі у бюджет України з 2016 року

З 2016 року онлайн-аукціони в державній електронній системі Прозорро. Продажі принесли бюджетам різних рівнів понад 90 мільярдів гривень завдяки майже 129 тисячам успішних торгів.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Топ-3 напрями за кількістю залучених коштів

Зазначається, що найбільше коштів за результатами аукціонів залучено Фондом гарантування вкладів через продаж активів банків-банкрутів — понад 30 млрд грн.

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Державний та місцеві бюджети за результатами приватизаційних онлайн-аукціонів поповнилися на 18,7 млрд грн.

Ще понад 18 млрд грн отримали організатори торгів з реалізації активів у справах про банкрутство для розрахунків з кредиторами.

«Цифрові інструменти дозволяють покращувати ефективність управління державним майном та залучати інвестиції. За весь час роботи системи за активи позмагалися вже понад 103 тис. учасників», — прокоментувала перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Станом на кінець вересня 2024 року через Прозорро. Продажі реалізуються публічні активи на понад 20 ринках, доступ до яких має кожний охочий. Торги з продажу та здачі в оренду майна оголосили понад 8,9 тисяч організаторів.

Лідери за кількістю успішних аукціонів

За кількістю успішно проведених аукціонів лідером є Укрзалізниця, на рахунку якої майже 21,7 тисяч завершених торгів.

Високі показники також мають банки-банкрути, що перебувають під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зокрема, банк «Дельта» провів понад 3,3 тисячі успішних аукціонів, а банк «Надра» — більше 2,6 тисяч.

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