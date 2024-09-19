ВР підтримала обовʼязкову прозорість цін на будматеріали в Prozorro — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ВР підтримала обовʼязкову прозорість цін на будматеріали в Prozorro

Казна та Політика
28
Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт № 11 057 про обовʼязкову публікацію кошторисів з конкретними цінами, необхідних для будівництва матеріалів на Prozorro.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Читайте також
За його інформацією, в цілому «за» законопроєкт проголосували 267 народних депутатів.
Як розповіли в Центрі протидії корупції, законопроєкт відкриває інформацію про всі ціни на будівництві (вартість будівельних матеріалів). Це дозволяє зрозуміти, чи намагаються держоргани завищити ціни з корупційною метою.
Читайте також
«Інформація про ціни на будівництво більшості обʼєктів — наприклад, дитячих садочків, шкіл, лікарень — зʼявиться одразу після набрання чинності законопроєкту. А ціни на будівництво фортифікацій будуть відкриті в безпечному обсязі через 60 днів після набрання чинності. Тобто, публічними будуть тільки назва замовника та ціни на будівельні матеріали для фортифікацій. Назви компаній, які виконують будівництво фортифікацій, місце будівництва та інші дані залишаться закритими», — зазначили в ЦПК.
Ініціаторка законопроєкту — голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.