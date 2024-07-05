Українські дрони можна закуповувати через Prozorro — Finance.ua
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Українські дрони можна закуповувати через Prozorro

Казна та Політика
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Українські дрони можна закуповувати через Prozorro
Українські дрони можна закуповувати через Prozorro
Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє закуповувати дрони вітчизняного виробництва через закритий функціонал Prozorro.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
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«Держава зможе закуповувати дрони українського виробництва через закритий функціонал Prozorro — уряд ухвалив постанову. Логічний крок розвитку прозорості та збільшення ефективності закупівель дронів. У виробників будуть рівні умови доступу до державних контрактів, а завдяки конкуренції держава зможе вигідніше закуповувати дрони», — написав він.
Віцепрем’єр додав, що уся чутлива інформація буде закрита для широкого загалу і недоступна ворогу.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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