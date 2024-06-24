Кабмін дозволив військовим частинам офіційно виробляти дрони — Finance.ua

Кабмін дозволив військовим частинам офіційно виробляти дрони Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

Кабмін дозволив військовим частинам офіційно виробляти дрони

Кабінет Міністрів України дозволив військовим частинам Збройних сил провадити господарську діяльність із виробництва повітряних і космічних літальних апаратів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

Зокрема, перелік видів господарської діяльності, провадження якої дозволяється військовим частинам Збройних сил, затверджений постановою Кабміну від 25 липня 2000 року № 1171, доповнено таким видом діяльності, як «виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування».

Читайте також Закупівля дронів: як держава обирає виробників

Раніше Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 11 144, який дозволяє Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України під час воєнного стану здійснювати закупівлю дронів та боєприпасів до них, РЕБів для потреб Сил оборони.

Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, велику частину в цьому секторі займає приватний бізнес.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.