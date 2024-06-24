Кабмін дозволив військовим частинам офіційно виробляти дрони — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін дозволив військовим частинам офіційно виробляти дрони

Казна та Політика
68
Кабмін дозволив військовим частинам офіційно виробляти дрони
Кабмін дозволив військовим частинам офіційно виробляти дрони
Кабінет Міністрів України дозволив військовим частинам Збройних сил провадити господарську діяльність із виробництва повітряних і космічних літальних апаратів.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.
Зокрема, перелік видів господарської діяльності, провадження якої дозволяється військовим частинам Збройних сил, затверджений постановою Кабміну від 25 липня 2000 року № 1171, доповнено таким видом діяльності, як «виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування».
Читайте також
Раніше Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 11 144, який дозволяє Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України під час воєнного стану здійснювати закупівлю дронів та боєприпасів до них, РЕБів для потреб Сил оборони.
Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, велику частину в цьому секторі займає приватний бізнес.

Системи РЕБ та РЕР: що потребує та може в цьому напрямі Україна 🔍

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.