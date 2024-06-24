Кабмін дозволив військовим частинам офіційно виробляти дрони — Finance.ua

Кабмін дозволив військовим частинам офіційно виробляти дрони
Кабінет Міністрів України дозволив військовим частинам Збройних сил провадити господарську діяльність із виробництва повітряних і космічних літальних апаратів.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.
Зокрема, перелік видів господарської діяльності, провадження якої дозволяється військовим частинам Збройних сил, затверджений постановою Кабміну від 25 липня 2000 року № 1171, доповнено таким видом діяльності, як «виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування».
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