Закупівля дронів: як держава обирає виробників — Finance.ua

Закупівля дронів: як держава обирає виробників Сьогодні 21:02 — Казна та Політика

Закупівля дронів: як держава обирає виробників

Україна, як заявили в уряді, за півтора роки наростила виробництво у сто разів, план на 2024-й — випустити до двох мільйонів дронів. Виробництвом зараз займаються понад 200 компаній, близько 60 отримали державне замовлення. Кабмін з початку року виділив на закупівлю дронів значні кошти — понад 60 мільярдів гривень.

Журналісти порталу «Слово і діло» розповіли , як працює отримання контракту від держави.

У березні 2023 року уряд підтримав реалізацію експериментального проєкту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем вітчизняного виробництва. Це назвали стартом масового виробництва дронів в Україні.

Державними замовниками виробництва дронів можуть виступати уповноважені служби Міноборони або адміністрації Держспецзв’язку, які здійснюють закупівлю безпілотників та засобів РЕБ.

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Отримати замовлення можуть вітчизняні підприємства, установи та організації, які розробляють та виробляють безпілотники, а також вітчизняні виконавці державних контрактів.

Для укладання контракту виробники повинні надати замовнику розрахунок ціни та висновок експерта, який визначає можливу орієнтовну вартість безпілотника. Також на вибір виробник надає один із таких документів: сертифікат відповідності стандартам або технічним умовам; документ, що підтверджує допуск до експлуатації безпілотної системи; акт про проведення спільних відомчих випробувань із позитивним висновком.

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Контракт укладається на термін, який не перевищує період реалізації експериментального проєкту, тобто до початку 2025 року.

Попередня оплата за державними контрактами може становити до 70% вартості безпілотників на термін не більше 12 місяців. А прибуток виробника безпілотників за державним замовленням не повинен перевищувати 25% виробничої собівартості товарів, робіт та послуг.

Інфографіка: «Слово і діло»

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