Уряд виділив додаткові 15,5 мільярда на закупівлю дронів — Finance.ua

Уряд виділив додаткові 15,5 мільярда на закупівлю дронів Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Уряд виділив додаткові 15,5 мільярда на закупівлю дронів

Кабінет Міністрів виділив додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Кошти підуть Адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями. За виділені кошти 300 тисяч дронів будуть поставлені нашим Силам безпеки та оборони», — зауважив очільник уряду.

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Він додав, що це додатковий ресурс до вже виділених цього року 43,3 млрд грн на безпілотники.

Прем'єр-міністр також зауважив, що вже рік працює кластер оборонних технологій Brave1. Зареєстровано понад 1,6 тис. розробок за 12-ма напрямками.

«Серед них безпілотники, РЕБ, роботизовані комплекси, застосування штучного інтелекту. Держава допомагає найперспективнішим розробникам втілити в життя свої проекти. Ми надали 186 грантів на понад 120 млн грн для дослідницько-конструкторських робіт та для масштабування виробництва», — сказав очільник уряду.

У держбюджеті Уряд передбачив 1,5 млрд грн на гранти для розробників defense-tech рішень.

Нагадаємо, раніше на нараді щодо дронів у президента України ухвалили рішення про спрощення процедури закупівель, імпорт комплектування, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів.

Україна здатна збільшити виробництво безпілотників до 2 мільйонів одиниць на рік. Але для цього потрібна додаткова фінансова допомога від країн Заходу.

Довідка Finance.ua:

у сфері виробництва безпілотників в Україні працює понад 200 компаній. З тих дронів, які використовують на полі бою, понад 90% виготовлено в Україні;

у березні Кабінет Міністрів розширив можливості отримання грантів підприємствами, що виробляють невійськові дрони або їх частини. Такі підприємства зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості поданого проєкту;



в Україні відкрили завод німецької компанії Quantum-Systems GmbH з виробництва безпілотників. Очікується, що на виробництві збиратимуть по 1000 дронів на рік, а також виготовлятимуть запчастини.



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