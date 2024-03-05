20 тисяч дронів для ЗСУ: «Агенція оборонних закупівель» вперше проведе закупівлю у Prozorro — Finance.ua
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20 тисяч дронів для ЗСУ: «Агенція оборонних закупівель» вперше проведе закупівлю у Prozorro

Казна та Політика
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20 тисяч дронів для ЗСУ: «Агенція оборонних закупівель» вперше проведе закупівлю у Prozorro
20 тисяч дронів для ЗСУ: «Агенція оборонних закупівель» вперше проведе закупівлю у Prozorro
«Агенція оборонних закупівель» Міністерства оборони вперше придбає через систему Prozorro 20 000 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК).
Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
Загальна очікувана вартість — майже 3 мільярди гривень (без ПДВ). Термін постачання: до 31 травня 2024 року.
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Закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди відповідно до Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2022 № 1275.
«У свою чергу, це дозволить у конкурентний спосіб закуповувати необхідні товарні позиції, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію», — пояснюють у Міноборони.
Відповідні оголошення опубліковані в Prozorro 4 березня щодо наступних предметів закупівель:
  • БпАК типу DJI Mavic 3E - 15 000 одиниць. Очікувана вартість — 2 000 550 000 грн (без ПДВ).
  • БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal — 5000 одиниць. Очікувана вартість — 989 081 667 грн (без ПДВ).
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Очікувана вартість розрахована шляхом виведення середньої ціни на основі отриманих комерційних пропозицій.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що президент Володимир Зеленський ставив завдання — 1 млн дронів, а бізнес і ринок в Україні уже готові виробляти більше як мільйон.
За матеріалами:
Finance.ua
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