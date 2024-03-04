Бізнес і ринок в Україні готові виробляти понад мільйон дронів — Finance.ua

Бізнес і ринок в Україні готові виробляти понад мільйон дронів Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Бізнес і ринок в Україні готові виробляти понад мільйон дронів

Президент Володимир Зеленський ставив завдання — 1 млн дронів, а бізнес і ринок в Україні уже готові виробляти більше як мільйон.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на щорічній пресконференції за підсумками чотирьох років роботи уряду.

«У 2024 році ми зробили доволі значні кроки щодо посилення власного виробництва озброєння. Президент ставив завдання 1 млн дронів. Ми розуміємо, що бізнес і ринок в Україні уже готові виробляти більше як мільйон дронів. Ми, звичайно, будемо викуповувати все, що зможе зробити наш бізнес, для того, щоб передавати це нашим Силам оборони. Виділені додаткові бюджетні кошти. Ми виділили близько 40 млрд грн на організацію виробництва, більше 40 млрд виділено на закупівлю дронів і будемо продовжувати виділяти ці кошти», — зазначив Шмигаль.

За його словами, зараз доволі значні кошти уряд виділяє для закупівель озброєння саме в українських виробників. «Завдання стоїть 50% коштів, які виділяються на закупівлю озброєння і військової техніки, використовувати власне на закупівлю в українських виробників», — підкреслив прем'єр.

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Він зауважив, що сфера виробництва озброєння і військової техніки, сфера безпеки є ключовою галуззю, яка дасть нам потужний вплив на ВВП і стабільність та самостійність, якої чекають від нас і партнери.

Крім цього, увагу буде приділено виробництву і закупівлі РЕБів, бо вони, за словами Шмигаля, стають одним із ключових елементів захисту нашого повітряного простору і наших міст.

Нагадаємо, у перші два місяці 2024 року в Україні виготовили 200 000 FPV-дронів.

У семи профтехах України можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.

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Укрінформ За матеріалами:

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