Скільки дронів вже виготовили в Україні — Finance.ua

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Скільки дронів вже виготовили в Україні

Технології&Авто
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Скільки дронів вже виготовили в Україні
Скільки дронів вже виготовили в Україні
У перші два місяці 2024 року в Україні виготовили 200 000 FPV-дронів. Про це розповіла Forbes заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр.
За січень та лютий цього року виробники з України виготовили близько 200 000 дронів-камікадзе. За словами заступниці міністра, в цьому році виробничі спроможності українських підприємств дозволять виробити 2 млн безпілотників різних типів, включно з FPV.
«Президент говорив про 1 млн дронів — наші потужності вже дозволяють виготовити стільки, і навіть більше», — каже Гвоздяр.
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Окрім виготовлення наявних типів БПЛА, триває розробка нових. Серед них дрони-камікадзе типу «крило» та легкі квадрокоптери для розвідки, які можна вважати аналогічними «мавікам».
Нагадаємо, під час підсумкової пресконференції 19 грудня президент Володимир Зеленський запевнив, що в Україні вироблять мільйон дронів у 2024 році. Він також наголосив, що військовим потрібна найкраща, але проста інфраструктура управління дронами, аби швидко їх використовувати. Зеленському не подобається, коли логістика в Україні побудована на бюрократичному радянському процесі.
За матеріалами:
Фокус
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