Міноборони планує залучити інженерів з усього світу для розробки дронів в Україні — Finance.ua

Міноборони планує залучити інженерів з усього світу для розробки дронів в Україні Сьогодні 23:39 — Казна та Політика

Міноборони планує залучити інженерів з усього світу для розробки дронів в Україні

Інженерів та програмістів з усього світу хочуть залучити до процесу розвитку безпілотних систем в Україні. Для цього створять єдину цифрову систему, в якій фахівці зможуть обмінюватися ідеями та думками.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на брифінгу 20 лютого, передає hromadske.

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«Ми називаємо цей проєкт soft power. Це буде цифровий простір для інженерів та програмістів усього цивілізованого світу», — зазначила Черногоренко.

Для пошуку фахівців Міноборони планує звернутися до провідних світових та українських університетів.

«Ця ідея нам здається чудовою, оскільки такі технологічні рішення повинні належати усьому цивілізованому світу», — наголосила заступниця міністра.

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Нагадаємо, в Україні планують у 2024 році виготовити тисячі далекобійних безпілотників-камікадзе. Обсяги виробництва такого озброєння зростають.

Раніше прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив , що Україна масштабувала виробництво дронів у сто разів завдяки ефективному законодавчому регулюванню — вже ухвалено 20 законів та підзаконних актів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

hromadske За матеріалами:

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