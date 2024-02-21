Міноборони планує залучити інженерів з усього світу для розробки дронів в Україні — Finance.ua

Міноборони планує залучити інженерів з усього світу для розробки дронів в Україні
Інженерів та програмістів з усього світу хочуть залучити до процесу розвитку безпілотних систем в Україні. Для цього створять єдину цифрову систему, в якій фахівці зможуть обмінюватися ідеями та думками.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на брифінгу 20 лютого, передає hromadske.
«Ми називаємо цей проєкт soft power. Це буде цифровий простір для інженерів та програмістів усього цивілізованого світу», — зазначила Черногоренко.
Для пошуку фахівців Міноборони планує звернутися до провідних світових та українських університетів.
«Ця ідея нам здається чудовою, оскільки такі технологічні рішення повинні належати усьому цивілізованому світу», — наголосила заступниця міністра.
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Нагадаємо, в Україні планують у 2024 році виготовити тисячі далекобійних безпілотників-камікадзе. Обсяги виробництва такого озброєння зростають.
Раніше прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна масштабувала виробництво дронів у сто разів завдяки ефективному законодавчому регулюванню — вже ухвалено 20 законів та підзаконних актів.
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