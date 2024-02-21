Міноборони планує залучити інженерів з усього світу для розробки дронів в Україні — Finance.ua
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Міноборони планує залучити інженерів з усього світу для розробки дронів в Україні

Казна та Політика
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Міноборони планує залучити інженерів з усього світу для розробки дронів в Україні
Міноборони планує залучити інженерів з усього світу для розробки дронів в Україні
Інженерів та програмістів з усього світу хочуть залучити до процесу розвитку безпілотних систем в Україні. Для цього створять єдину цифрову систему, в якій фахівці зможуть обмінюватися ідеями та думками.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на брифінгу 20 лютого, передає hromadske.
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«Ми називаємо цей проєкт soft power. Це буде цифровий простір для інженерів та програмістів усього цивілізованого світу», — зазначила Черногоренко.
Для пошуку фахівців Міноборони планує звернутися до провідних світових та українських університетів.
«Ця ідея нам здається чудовою, оскільки такі технологічні рішення повинні належати усьому цивілізованому світу», — наголосила заступниця міністра.
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Нагадаємо, в Україні планують у 2024 році виготовити тисячі далекобійних безпілотників-камікадзе. Обсяги виробництва такого озброєння зростають.
Раніше прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна масштабувала виробництво дронів у сто разів завдяки ефективному законодавчому регулюванню — вже ухвалено 20 законів та підзаконних актів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
hromadske
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