Цього року виробництво дронів в Україні може сягнути 2 мільйонів одиниць — Finance.ua

Цього року виробництво дронів в Україні може сягнути 2 мільйонів одиниць Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Українські виробники дронів вже спроможні щомісяця виготовляти до 150 тисяч одиниць продукції, а до кінця року Україна може вийти на загальну цифру у 2 мільйонів безпілотників.

Про це заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр в ефірі телемарафону.

Читайте також Бізнес і ринок в Україні готові виробляти понад мільйон дронів

«Всіх вразила фраза Президента про можливість виготовлення в Україні мільйона дронів, і багато людей в неї чомусь не повірили. Можу запевнити, що Україна в плані виробництва йде вже далеко за мільйон. І я впевнена, що у цьому році ми сягнемо позначки навіть у 2 мільйони», — сказала Гвоздяр.

Вона зауважила, що станом на сьогодні на власних потужностях ми здатні виготовити близько 150 тисяч одиниць БпЛА на місяць, а за умови додаткового фінансування виробництво можна наростити кратно.

Читайте також Міноборони планує залучити інженерів з усього світу для розробки дронів в Україні

Загалом у цьому секторі задіяно близько 200 вітчизняних компаній, з яких майже 60 вже долучені до державного замовлення.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.