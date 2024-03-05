Цього року виробництво дронів в Україні може сягнути 2 мільйонів одиниць — Finance.ua
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Цього року виробництво дронів в Україні може сягнути 2 мільйонів одиниць

Казна та Політика
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Українські виробники дронів вже спроможні щомісяця виготовляти до 150 тисяч одиниць продукції, а до кінця року Україна може вийти на загальну цифру у 2 мільйонів безпілотників.
Про це заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр в ефірі телемарафону.
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«Всіх вразила фраза Президента про можливість виготовлення в Україні мільйона дронів, і багато людей в неї чомусь не повірили. Можу запевнити, що Україна в плані виробництва йде вже далеко за мільйон. І я впевнена, що у цьому році ми сягнемо позначки навіть у 2 мільйони», — сказала Гвоздяр.
Вона зауважила, що станом на сьогодні на власних потужностях ми здатні виготовити близько 150 тисяч одиниць БпЛА на місяць, а за умови додаткового фінансування виробництво можна наростити кратно.
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Загалом у цьому секторі задіяно близько 200 вітчизняних компаній, з яких майже 60 вже долучені до державного замовлення.
За матеріалами:
Економічна Правда
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