Цього року виробництво дронів в Україні може сягнути 2 мільйонів одиниць — Finance.ua

Цього року виробництво дронів в Україні може сягнути 2 мільйонів одиниць
Українські виробники дронів вже спроможні щомісяця виготовляти до 150 тисяч одиниць продукції, а до кінця року Україна може вийти на загальну цифру у 2 мільйонів безпілотників.
Про це заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр в ефірі телемарафону.
«Всіх вразила фраза Президента про можливість виготовлення в Україні мільйона дронів, і багато людей в неї чомусь не повірили. Можу запевнити, що Україна в плані виробництва йде вже далеко за мільйон. І я впевнена, що у цьому році ми сягнемо позначки навіть у 2 мільйони», — сказала Гвоздяр.
Вона зауважила, що станом на сьогодні на власних потужностях ми здатні виготовити близько 150 тисяч одиниць БпЛА на місяць, а за умови додаткового фінансування виробництво можна наростити кратно.
Загалом у цьому секторі задіяно близько 200 вітчизняних компаній, з яких майже 60 вже долучені до державного замовлення.
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