Україна може виробляти 2 млн дронів на рік, але є умова, — Федоров — Finance.ua
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Україна може виробляти 2 млн дронів на рік, але є умова, — Федоров

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Україна може виробляти 2 млн дронів на рік, але є умова, — Федоров
Україна може виробляти 2 млн дронів на рік, але є умова, — Федоров
Україна здатна збільшити виробництво безпілотників до 2 мільйонів одиниць на рік. Але для цього потрібна додаткова фінансова допомога від країн Заходу.
Як повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю The Guardian.
За словами міністра, український уряд «укладає контракти на набагато меншу суму, ніж здатні виробники в країні», тому що у Кабміну недостатньо коштів.
Федоров нагадав, що зараз Україна перебуває на шляху до показника виробництва понад 1 мільйон безпілотників на рік.
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«Ми змогли настільки масштабувати ринок, що можемо виробляти більше одного або навіть двох мільйонів безпілотників (на рік — ред.)», — уточнив Федоров.
Він розповів, що у сфері виробництва безпілотників в Україні працює понад 200 компаній. З тих дронів, які використовують на полі бою, понад 90% виготовлено в Україні.
Федоров зазначив, що головна проблема у секторі безпілотників — фінансова. Наразі наша країна відчуває нестачу фінансової допомоги з боку США.
За матеріалами:
РБК-Україна
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