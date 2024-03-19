Дрони вивели з ладу 10−15% нафтопереробних потужностей росії, — Bloomberg Сьогодні 11:17

Дрони вивели з ладу 10−15% нафтопереробних потужностей росії, — Bloomberg

Внаслідок ударів українських безпілотників були виведені з ладу потужності російських НПЗ обсягом від 600 до 900 тисяч барелів, що становить від 10% до 15% щоденної нафтопереробки.

Про це повідомляє Bloomberg

За оцінками генерального директора Gunvor Торбьорна Торнквіста, було виведено з ладу близько 600 тисяч барелів.

Удари дронів вразили кілька заводів у росії, деякі глибоко всередині її кордонів, внаслідок чого ф’ючерси на дизельне паливо зросли четверту сесію поспіль.

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«Це важливо, тому що, очевидно, це відразу ж вдарить по експорту дистилятів. Тож це, ймовірно, скоротить експорт на пару сотень тисяч барелів», — сказав Торнквіст.

Gunvor була великим торговцем російською нафтою до вторгнення в Україну, але припинила торгівлю невдовзі після початку війни.

Тим часом, за оцінками JPMorgan Chase, внаслідок українських атак російські нафтопереробні потужності втратили близько 900 тисяч барелів на день. Для відновлення потужностей може пройти «кілька тижнів, а то й місяців», а удари додадуть приблизно 4 долари за барель премії за ризик до світових цін на нафту, зазначають аналітики.

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