Удари дронів по російським НПЗ спричинили зростання цін на газ у Європі — Finance.ua
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Удари дронів по російським НПЗ спричинили зростання цін на газ у Європі

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Ціни на європейський природний газ зростають четвертий день поспіль, що є найдовшою серією з кінця січня. Це відбувається через скорочення поставок із заводу СПГ Freeport (США) та дронові атаки на російські НПЗ.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Котирування ф’ючерсів у понеділок підскочили на цілих 7,7%, що стало найбільшим внутрішньоденним зростанням з 3 січня. Ціни останнім часом, оскільки трейдери зосереджуються на факторах, які вплинуть на поповнення газових сховищ перед наступною зимою.
Одним із факторів зростання цін є скорочення поставок на експортний завод СПГ Freeport у Техасі, оскільки деякі роботи будуть продовжені до квітня. А в Норвегії незаплановані технічні порушення скорочують експорт трубопровідного газу.
Ціни на газ також повторюють зростання цін на нафтових контрактах після українських атак на російські нафтопереробні заводи, що підвищує «геополітичну температуру», заявив керівник відділу сировинної стратегії Saxo Bank A/S Оле Слот Хансен.
«Ймовірно, головними двигунами є зупинки на Freeport та українські атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Оскільки ціни на викиди вуглецю також зросли на 5%, сьогодні немає „ведмежих“ факторів», — сказав він.
За матеріалами:
Економічна Правда
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