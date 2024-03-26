Уряд схвалив особливі умови для отримання грантів виробниками невійськових дронів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд схвалив особливі умови для отримання грантів виробниками невійськових дронів

Казна та Політика
36
Уряд схвалив особливі умови для отримання грантів виробниками невійськових дронів
Уряд схвалив особливі умови для отримання грантів виробниками невійськових дронів
Кабінет Міністрів розширив можливості отримання грантів підприємствами, що виробляють невійськові дрони або їх частини.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Що зміниться

Такі підприємства зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості поданого проєкту.
«Ми ухвалили рішення, відповідно до якого виробники невійськових дронів матимуть такі ж унікальні умови отримання гранту, як до цього мали лише підприємства на деокупованих територіях. Тобто зможуть отримати до 80% від вартості проєкту як грант від держави. Умови діють для підприємств, розташованих в будь-якій контрольованій частині країни», — розповіла перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.
Читайте також
Окрім того, рішення передбачає, що грантові кошти виробниками безпілотників можуть використовуватися для поповнення оборотного капіталу.
Грантові кошти виробники дронів зможуть спрямувати на придбання, доставку та монтаж обладнання, а за кошти власного внеску — придбати сировину, матеріали, комплектуючі та покрити поточні потреби.
Також рішення уряду містить інші зміни в порядку надання грантів на переробку. Зокрема, в частині контролю держави за дотриманням виробниками умов договору. Так, відтепер отримувач грантів, який не створив у визначений термін обумовлену кількість робочих місць, має повернути державі пропорційну суму від обсягу гранту в 30-денний термін з часу виявлення порушення.

Для чого це необхідно

Нововведення стимулюватиме розвиток вітчизняних підприємств, які виробляють мирні дрони та їх складові, сприятиме розширенню виробництва.
Читайте також
Рішення також дозволить створити нові робочі місця на відповідних виробництвах. Адже за умовами грантової програми на переробку, отримувач, залежно від суми гранту, повинен створити відповідну кількість робочих місць (наприклад, в разі отримання 8 млн грн — до 25 місць).

Потреба в невійськових дронах

Зазначається, що потреба в невійськових дронах в Україні постійно збільшується, а сфера застосування цих високотехнологічних приладів — розширюється.
Зокрема, такі дрони можуть використовуватися для доставлення різноманітних вантажів (зокрема пошти, чи інструментів на будівництві), контролю за судноплавством, пошуку туристів, що заблукали, та доставлення їм належної допомоги.
Читайте також
Такі дрони мають попит у професіоналів художнього фото, допомагають фермерам стежити за отарами, геологам — відшукувати корисні копалини, а зоологам — спостерігати за поведінкою диких тварин.
Нагадаємо, Україна масштабувала виробництво дронів у сто разів завдяки ефективному законодавчому регулюванню — вже ухвалено 20 законів та підзаконних актів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.