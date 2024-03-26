Уряд схвалив особливі умови для отримання грантів виробниками невійськових дронів — Finance.ua

Уряд схвалив особливі умови для отримання грантів виробниками невійськових дронів Сьогодні 08:30 — Казна та Політика

Уряд схвалив особливі умови для отримання грантів виробниками невійськових дронів

Кабінет Міністрів розширив можливості отримання грантів підприємствами, що виробляють невійськові дрони або їх частини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Що зміниться

Такі підприємства зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості поданого проєкту.

«Ми ухвалили рішення, відповідно до якого виробники невійськових дронів матимуть такі ж унікальні умови отримання гранту, як до цього мали лише підприємства на деокупованих територіях. Тобто зможуть отримати до 80% від вартості проєкту як грант від держави. Умови діють для підприємств, розташованих в будь-якій контрольованій частині країни», — розповіла перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Окрім того, рішення передбачає, що грантові кошти виробниками безпілотників можуть використовуватися для поповнення оборотного капіталу.

Грантові кошти виробники дронів зможуть спрямувати на придбання, доставку та монтаж обладнання, а за кошти власного внеску — придбати сировину, матеріали, комплектуючі та покрити поточні потреби.

Також рішення уряду містить інші зміни в порядку надання грантів на переробку. Зокрема, в частині контролю держави за дотриманням виробниками умов договору. Так, відтепер отримувач грантів, який не створив у визначений термін обумовлену кількість робочих місць, має повернути державі пропорційну суму від обсягу гранту в 30-денний термін з часу виявлення порушення.

Для чого це необхідно

Нововведення стимулюватиме розвиток вітчизняних підприємств, які виробляють мирні дрони та їх складові, сприятиме розширенню виробництва.

Рішення також дозволить створити нові робочі місця на відповідних виробництвах. Адже за умовами грантової програми на переробку, отримувач, залежно від суми гранту, повинен створити відповідну кількість робочих місць (наприклад, в разі отримання 8 млн грн — до 25 місць).

Потреба в невійськових дронах

Зазначається, що потреба в невійськових дронах в Україні постійно збільшується, а сфера застосування цих високотехнологічних приладів — розширюється.

Зокрема, такі дрони можуть використовуватися для доставлення різноманітних вантажів (зокрема пошти, чи інструментів на будівництві), контролю за судноплавством, пошуку туристів, що заблукали, та доставлення їм належної допомоги.

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Такі дрони мають попит у професіоналів художнього фото, допомагають фермерам стежити за отарами, геологам — відшукувати корисні копалини, а зоологам — спостерігати за поведінкою диких тварин.

Нагадаємо, Україна масштабувала виробництво дронів у сто разів завдяки ефективному законодавчому регулюванню — вже ухвалено 20 законів та підзаконних актів.

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